Nicholas Denton, entre el amor y la manipulación en “Amistades peligrosas”

El actor australiano Nicholas Denton se enfrentó a dos grandes dilemas al aventurarse a interpretar al vizconde de Valmont en la nueva versión de Amistades peligrosas. Por un lado, tenía el antecedente de varias representaciones con grandes figuras de la industria del cine mundial y, por otro, cuando supo que el papel era suyo no había leído el relato publicado por Pierre Choderlos de Laclos en 1782.

A pesar de considerarlo un gran reto, Denton comenzó el proceso de preparación de su personaje y, de una vez, identificó sus fortalezas y debilidades. También supo que abordaría temas considerados tabú y que las comparaciones no tardarían en aparecer.

Junto a Alice Englert, su compañera de set, quien asume el rol de la marquesa de Merteuil, Nicholas Denton se siente tranquilo por el trabajo realizado para esta nueva versión de Amistades peligrosas, que la plataforma Lionsgate+ estrenará el domingo 6 de noviembre como parte de su contenido exclusivo.

Conversamos con el actor australiano sobre este relato, que involucra el amor, la manipulación y otros secretos a voces de la especie humana.

¿Cómo describe al vizconde de Valmont, su personaje en esta nueva versión de la serie “Amistades peligrosas”?

Valmont es como un alma perdida, que está navegando un mundo intenso, en el que se está encontrando a sí mismo después de perderlo todo. Es un joven al que la cotidianidad lo está venciendo y por eso intenta adaptarse a su nueva realidad. Entonces, por un lado, tenemos este componente singular en el que hay mucha vulnerabilidad, mientras que, por otro, para él es muy difícil vivir en este nuevo entorno que le toca habitar.

¿Cómo fue el proceso para llegar a interpretar al vizconde de Valmont? ¿Cómo se vinculó a esta producción?

Fue un proceso muy largo en mi caso. Yo ya había trabajado en televisión, pero pocas personas me conocían o sabían quién era yo, pero había un gran factor de riesgo en esta versión de Amistades peligrosas y estaba relacionado con que un actor australiano interpretara un personaje que ha sido representado tantas veces por actores reconocidísimos. Entonces me tomó, literalmente, nueve meses conseguir este trabajo, pero la directora siempre ha dicho que supo que “yo era el indicado” desde la primera vez que me vio. Fue algo increíble ver que el resultado del proceso sirvió para que optaran por mí. ¡Sentí mucho alivio por haber conseguido trabajo!

¿Antes de integrar el elenco de esta serie, leyó la novela “Amistades peligrosas”?

Leí el libro después de conseguir el papel, tenía que hacerlo, no solo por el trabajo, sino por respeto a la cultura francesa, en donde es casi que obligatorio y casi que es parte del currículum de todos los estudiantes. Quienes la leen la novela pueden encontrarla muy interesante y atractiva porque toca temas tabú, al hablar del sexo y la manipulación humana. Creo que es increíble leer Amistades peligrosas siendo joven, para imaginar cómo puede llegar a ser la sociedad.

¿Qué tan tanto se parece el relato original de Pierre Choderlos de Laclos, la historia en el papel publicada en 1782, a la serie que usted protagoniza?

Si bien en la novela, el driver principal son las relaciones, en esta producción puedes ver la importancia que tiene mostrar por qué los personajes son casi irreconocibles. Por ejemplo, los villanos se ven de una forma en la que jamás te los imaginarías. Además, ves una realidad detrás de las personas (de los personajes), entiendes por qué actúan o se relacionan de ciertas formas.