Norma Cuadros: el espíritu de Planet On

¿Qué es Planet On?

Es un Festival Internacional de Cine especializado en contenidos ambientales que sucede en Bogotá desde 2013 y que por primera vez estará en Medellín de forma simultánea.

¿Cuáles son las novedades que trae para esta quinta edición?

Tendremos una programación híbrida con funciones presenciales en Maloka, en Bogotá, y en Comfama, en Medellín, así como conversaciones con directores y protagonistas de películas que serán transmitidos a través de Facebook en simultánea por los canales de Planet On, Secretaría de Cultura de Bogotá, Secretaría del Ambiente de Bogotá, Maloka y Comfama en Medellín. También tendremos una curaduría musical especial liderada por Simón Mejía, integrante de Bomba Estéreo, quien presentará su trabajo más reciente, Monte, en un show de música electrónica inspirado en sonidos de la naturaleza. Junto a Simón estarán dos DJ más, El Leopardo y Savan.

(Le recomendamos: Carmen Aub: “Por fin me van a conocer a mí y no a mis personajes”)

¿Qué es lo más satisfactorio de hacer un festival de cine ambiental en Colombia?

La posibilidad de traer contenidos especializados, de primer nivel en la industria internacional, que de otra manera no llegarían al país, es algo muy satisfactorio para nosotros. Aportar a la formación de públicos con contenidos únicos, premiados y destacados en todo el mundo supone uno de los componentes principales para Planet On. Sabemos que estamos en una posición de desventaja en términos de mercado para acceder a este tipo de contenidos, pero tener clara la línea curatorial ha hecho que distribuidores, productores y creadores de este contenido vean en Planet On una oportunidad para llegar al territorio colombiano.

¿Por qué invertirle a la divulgación de temáticas ambientales y sociales?

Pensar que las personas van a tomar decisiones acertadas en relación con el cambio climático o el tráfico de especies sin entender y conocer la problemática es un error, todos los procesos de transformación social requieren sensibilización y conocimiento, ambos pueden suceder a través de la cultura, y el cine es una herramienta fantástica para lograrlo, por eso para Planet On es claro que tenemos una responsabilidad de incidir en esa transformación, que por demás es urgente en medio de la crisis climática.

¿Cómo fue haber participado y ganado en el Portafolio Distrital de Apoyos Concertados de la Secretaría de Cultura?

Ser ganadores del Portafolio Distrital de Apoyos Concertados de la Secretaría de Cultura de Bogotá es uno de los mayores logros del festival, porque es una convocatoria exigente, con varias fases de evaluación en donde el proyecto debe demostrar solidez y sostenibilidad, y nosotros a lo largo de cuatro ediciones hemos venido creciendo en todos los aspectos.

¿Por qué involucran el tema de activismo en el festival?

El activismo es fundamental para generar cambios, para inspirar acciones que promuevan transformaciones sociales. El activismo en nuestro país se ha estigmatizado y confundido con otro tipo de acciones que nada tienen que ver con las luchas genuinas y necesarias de una comunidad o un país entero. Colombia tiene una deuda con sus líderes sociales y ambientales, reconocerlos como parte fundamental de la transformación social y ambiental es urgente, garantizar sus derechos y libertades, también.

(Le puede interesar: Estas son las 10 series y películas de Netflix más vistas en el mundo)

¿Para qué públicos están dirigidas las producciones?

Tenemos producciones para todo público, niños y niñas desde los cuatro años podrán ver contenidos que van desde los seis minutos de duración hasta los 24, todos animados; luego tenemos contenidos para niños y niñas a partir de los 9, 14 y mayores de 18 años. El festival tiene gran variedad de formatos, géneros y temáticas que lo hacen un escenario ideal para todos los públicos.

¿En dónde se pueden adquirir las entradas para Planet On?

Están disponibles en Bogotá en Tu Boleta, pero en Comfama deben registrarse previamente para asistir al teatro Otraparte y al auditorio Aranjuez.