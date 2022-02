“Oscuro deseo 2”, la serie que desafió a Catherine Siachoque

Catherine Siachoque es Lys Antoine en “Oscuro deseo 2”. / Netflix

Oscuro deseo, la serie que llegó por primera vez a Netflix el 17 de julio de 2020, volvió en una segunda temporada. En esta entrega la historia seguirá el conflicto generado desde que Alma -interpretada por Maite Perroni-, una mujer casada que se escapó un fin de semana, que encendió una pasión, desencadenó una desgracia y la hizo dudar de todo a su alrededor. Ahora, más de un año después, vuelve a encender la plataforma en un regreso que no solo trae a los ya conocidos miembros del elenco. Catherine Siachoque se suma a esta historia de suspenso y erotismo, con un personaje que la retó y la sacó de su zona de confort. Ella es Lys Antoine.

Esta mujer forma parte de la vida de Darío, personaje interpretado por Alejandro Speitzer, y llega a aportar a lo que está pasando, pero nadie sabe si para bien o para mal. Ninguno entiende por qué está ella ahí. ¿Cuál es la relación? ¿Qué sabe de la vida de él? Desde la primera escena se verá a una mujer muy conflictuada, sufriendo… A partir de ahí, Siachoque comienza a construir todo un personaje diferente a ella y aparece en medio de una historia de conflictos.

“Ellos son amorosos, mis compañeros son divinos. Es un elenco muy pequeño, de 15 más o menos, no son de grandes personas, de 30 o más. Y entrar a un proyecto tan fuerte, que está íntimamente relacionado con la historia de amor principal, que se asocia con todos, me sentía como que iba a ser la nueva del salón. Cada uno de los actores que estuvieron ahí fueron maravillosos. Los directores son los mismos que dirigieron la primera temporada. No tuve más que hacer caso y escuchar sus indicaciones y lo que ellos querían ver de mi personaje. Tratar de amoldar todo lo mío”, relata Catherine Siachoque.

Trabajar con Alejandro Speitzer, quien interpreta a Darío, el protagonista de la serie, la hizo sentir en confianza, así como Maite Perroni, los dos actores con los que más compartió escena.

Esta actriz tiende a ser muy selectiva con los proyectos para trabajar, los analiza y hasta compara; sin embargo, su gusto por la primera temporada de Oscuro deseo la llevó a decir “sí”, sin pensarlo. Pitipol Ybarra y Kenya Márquez, los directores de la serie, le dieron la confianza y seguridad a Siachoque. Antes ya sabía del trabajo de ambos, de los conceptos de estética y fotografía que manejan.

Su personaje fue complejo. Tuvo que lidiar con escenas largas, llenas de referencias literarias, porque su personaje es una mujer sumamente culta, que no usa esa información soberbiamente, sino que es parte de su cotidianidad. Hacer referencias a libros y a uno en especial, Rayuela.

“Tuve que estudiar estas obras de literatura para que al momento de hacer referencias a ellas no me sonara muy fingido y fuera normal. Había que memorizar todas esas líneas, que son muy específicas. Hay otros trabajos en los que uno sí puede cambiar la letra, pero en este no. Otro reto es que en esta mujer se tenía que notar la adultez, no es para nada coqueta o jovial. Debía contenerme, que soy una mujer mucho más explosiva a tener que hacer una mujer mucho más adulta, pausada… Ella tiene cosas en su corazón que no son fáciles de descifrar bien al principio. Tuve que trabajar la posición de la cabeza, detalles que muy poco se notan, pero sí se ve que soy otra persona”, agrega.

Los desafíos no solo estuvieron marcados a nivel actoral. Es la primera vez en 20 años que esta actriz se desprende de Telemundo para realizar un proyecto libre. Se siente a la expectativa de no saber cómo será la medición de los contenidos. Las producciones que tiene en plataformas de streamming ya han pasado por televisión abierta, mientras que este proyecto fue hecho por Netflix para Netflix.

“Los tiempos son diferentes, hay más presupuesto en este tipo de series de streaming. En televisión abierta hay que manejar los códigos, porque tú pones un televisor que a veces si estás en invierno lo que estás viendo de noche, pero si agarra el verano lo que estás viendo es de día y están los niños, las abuelitas, y uno puede estar haciendo cosas que agredan a la familia. Pero ya en streaming se puede contar diferente”.

Esta historia tiene un elenco muy sólido, además de los ya mencionados, como Erik Hayser, Jorge Poza, Arturo Barba, Regina Pavón, Ariana Saavedra, entre otros. La serie es contada como un rompecabezas, donde el espectador deberá estar muy atento a ver quién es quién y si la apuntaron o no, porque nada es lo que parece y menos quién es quién. Son 15 capítulos de 40 minutos que harán volar la mente.

A pesar de tener grabaciones en medio de la pandemia, Catherine se sintió libre y segura de grabar esta producción, que espera sea bien recibida por el público.