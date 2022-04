“Pálpito”, producción colombiana, es la serie número uno de Netflix en el mundo

Ana Lucía Domínguez en "Pálpito". Foto: Cortesía

“Pálpito” es la nueva apuesta de Netflix, una serie colombiana que ha acaparado la mirada en todo el mundo. Protagonizada por Michel Brown, Ana Lucía Domínguez y Sebastián Martínez, ha destronado a “Elite”, “Café con aroma de mujer” y “Anatomía de un escándalo”.

La serie es dirigida por Leonardo Padrón. Cuenta la historia de cómo la esposa de Simón es asesinada para quitarle el corazón y trasplantarlo a la esposa de un poderoso millonario, en busca de venganza, Simón se lanza al peligroso mundo del tráfico de órganos.

!Ya es oficial! #Pálpito es actualmente la serie de Netflix más vista en el mundo.

Alegría y agradecimiento en altas dosis. pic.twitter.com/Rag36LYNDp — Leonardo Padrón (@Leonardo_Padron) April 26, 2022

Si bien la serie ha recibido tanto críticas como elogios, la popularidad de la producción ha subido como espuma y el público no ha descartado la posibilidad de una renovación para una segunda temporada. No obstante, Netflix aún no se ha pronunciado al respecto.

“Palpito” conquistó rápidamente después de su estreno el pasado 20 de abril, países como Venezuela, México, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador, así como Colombia, el mismo país donde se produjo. La serie no solo se caracteriza por conquistar en lugares de habla hispana, sino también al público portugués y Brasil.

En Colombia, el presidente Iván Duque celebró el éxito de la serie, así lo dejó ver a través de un tuit.

“Nos llena de orgullo que la serie colombiana #Pálpito, producida por @CMOP_CINEYTV para @Netflix, se posicione como la más vista en el mundo. Un resultado del impulso que le hemos dado a la #EconomíaNaranja con incentivos como los Certificados de Inversión Audiovisual #CINA.”