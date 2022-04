Colombia, en “Supervivencia al desnudo”

María Victoria Mejía y Luis Felipe Giraldo son los colombianos que participan en "Supervivencia al desnudo Latinoamérica", un formato de Discovery. / Cortesía Discovery Foto: Cortesía: Discovery

María Victoria: armonía entre cuerpo y mente

¿Qué la animó a participar en “Supervivencia al desnudo Latinoamérica”?

Para mí se trata de una herramienta de transformación personal. En especial, porque puedo lograrlo por mis propios medios, es conocer mis capacidades y reencontrarme conmigo, con mis orígenes y tener claro que pese a que hay tantas cosas que tenemos guardadas en cajones y que pensamos que nos pertenecen, finalmente lo único que nos pertenece es la posibilidad de elegir prioridades como alimentar el cuerpo y el alma, y valorar de raíz lo que tenemos y los seres que nos rodean. Es poder reconocerme como soy, sin ningún elemento exterior o social.

¿Los colombianos tienen alguna característica única para sobrevivir a situaciones extremas como estas?

La versatilidad que tenemos los colombianos es un elemento que me permitió adaptarme a las dificultades del entorno. Es una cualidad que fortaleció mis capacidades y me hizo encontrar herramientas para sobrevivir y transformar los elementos de la naturaleza en aliados para cubrir mis necesidades y las de mis compañeros. Otra cualidad que rodeó mi entorno familiar y social es la empatía que caracteriza a los colombianos, porque me permitió entender las herramientas de los otros y ser un apoyo más.

¿Cuál ha sido su mejor cualidad de supervivencia?

La cualidad que me permitió sobrevivir fue la armonía de mi cuerpo y mi mente. Esto me ayudó a estar en conciencia plena y vivir la experiencia en el aquí y en el ahora. Fue extender mi capacidad de entender mis razones, procesar y sobreponerme a las dificultades, y respirar con calma para ir paso a paso reconociendo mis habilidades para enfrentar el entorno.

¿Qué es lo más difícil a la hora de tener que sobrevivir al desnudo?

El fuego es uno de los elementos vitales para sobrevivir, es nuestra herramienta para protegernos de animales, para mantener la temperatura corporal y para purificar el agua. Mantener el fuego en un entorno tan húmedo y cambiante es lo más difícil.

Luis Felipe: constancia y entrenamiento

¿Qué lo animó a participar en “Supervivencia al desnudo Latinoamérica”?

Primero, siento que lo que más me animó fue la oportunidad de probar los conocimientos que venía estudiando y practicando durante toda mi vida. Era la oportunidad perfecta para medirme a mí mismo tanto en lo mental como en lo físico. Y claramente cumplir un reto de una de las experiencias más fuertes de supervivencia que hay en este momento en el mundo.

¿Los colombianos tienen alguna característica única para sobrevivir a situaciones extremas como estas?

Siento que los colombianos y los latinoamericanos tenemos una visión de vida más flexible. Debido a la historia que tenemos, y lo que nos ha tocado vivir, nos hace ser unas personas más fuertes de carácter y más tranquilos ante la adversidad, pero a la vez muy claros en nuestras decisiones. Nos hemos dado cuenta de que la amabilidad que nos caracteriza a los latinoamericanos nos daba una fortaleza extra para sobrellevar cada reto que se presenta.

¿Cuál ha sido su mejor cualidad de supervivencia?

El entrenamiento que he llevado durante toda la vida ha sido clave. Pero la fortaleza mental que he podido desarrollar ha sido el aspecto más importante para lograr vivir este reto. Cada día se hace más difícil el reto y establecer cuáles son las prioridades del momento. Pues la falta de alimentación, el no poder dormir bien y los peligros todos los días hacen que el cansancio en nuestros cuerpos sea un riesgo constante y latente.

¿Qué es lo más difícil a la hora de tener que sobrevivir al desnudo?

Manejar la ausencia de todo lo que damos por hecho. Darse cuenta de que todo depende de uno y que definitivamente si no te mueves y actúas, pierdes. Manejar la ansiedad con el tiempo y perderte en él, te hacen vivir una tormenta de sentimientos que si no los controlas te sacan del desafío. Estar desnudo te pone en un punto de vulnerabilidad supremamente alto, te hace ver lo frágil que eres ante los elementos y lo fuerte y letal que es la naturaleza.

¿Qué es “Supervivencia al desnudo Latinoamérica”?

Por primera vez el formato, que es un fenómeno mundial y un éxito en Discovery desde 2013, tiene una versión latinoamericana.

Supervivencia al desnudo Latinoamérica desafía a los participantes a vivir 21 días sin comida, agua y ropa. En esta, que es una de las producciones más ambiciosas del continente, hay 10 expertos: seis participantes de México, dos de Colombia y dos de Argentina. A lo largo de siete episodios deberán superar el desafío de vivir con los recursos que puedan conseguir en una agreste sabana de Colombia.

La producción se ubicó en diversas zonas de la vasta región de Vichada, parte de la gigantesca cuenca del río Orinoco. Son 50 km2 de sabana intertropical, donde las temperaturas alcanzan los 49° C durante el día y pueden descender a 19° C en la noche. Esta llanura de extensos campos está salpicada de galerías de densa vegetación selvática y porciones inundadas, formando un laberinto natural que sirve de hábitat a grandes felinos, como pumas y jaguares.