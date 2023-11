“Pasé más tiempo siendo Gil Grissom que yo mismo”: William Petersen

William Petersen comenzó su carrera como actor en 1981, con la película "Thief". / Cortesía Foto: Cortesía

¿Qué se siente volver a ser Gil Grissom en “CSI: Las Vegas”?

Fue maravilloso. De repente olvidas lo que solías hacer, pero al volver te das cuenta de que es como montar en bicicleta. Es un espectáculo diferente hasta cierto punto, es una época distinta y hoy en día hay muchas formas de resolver crímenes gracias la tecnología, que ya está más avanzada. Es divertido, porque para mí lo mejor de la serie era aprender siempre cosas, y volví a tener esa oportunidad.

¿Cómo recuerda a Grissom? ¿Qué ha cambiado?

Lo interpreté durante casi una década. Y no es como una obra de teatro o una película en la que puedes hacer un personaje durante dos o tres meses. Fue literalmente todos los días durante años. Y así, como he dicho, pasé más tiempo siendo Grissom que Billy Petersen, y estoy de vuelta. Claro que ha evolucionado el personaje, pero eso lo verán en la serie.

Le sugerimos: “The Legend of Zelda” llegará a la gran pantalla

¿Qué trae a Grissom y Sara de vuelta a Las Vegas?

Sara acaba acudiendo a nuestro viejo amigo, Jim Brass, que resultó herido en un allanamiento de morada y, mientras ella está de vuelta, descubrimos que hay un caso en marcha por parte de unos abogados para tratar de alegar que el laboratorio de Las Vegas ha cometido fraude en términos de su recogida de pruebas. Y así, Grissom vuelve a petición de Sara para tratar de ver lo que está pasando con eso. Y eso nos da el pistoletazo de salida para toda la temporada.

¿Llegaremos a ver un lado diferente de la relación Grissom-Sara en esta serie?

Durante los años que estuvimos en el programa nunca estuvimos realmente juntos. Es decir, insinuábamos cosas, pero eso era todo… La mayor parte del tiempo estábamos trabajando. La relación de Grissom y Sara surgió del trabajo y la alegría que encontraron el uno con el otro allí. Y fue interesante, porque Jorja Fox y yo hablamos desde el principio de que nunca habíamos estado juntos como matrimonio en la serie. Estuvimos casados con personas diferentes, luego nos divorciamos… es un poco confuso, pero estuvimos durante siete años en un barco juntos, así que algo debió pasar.

Podría interesarle: La muerte y la búsqueda de “El otro hijo”

¿Qué piensa Grissom sobre el laboratorio criminalístico actualizado del CSI?

El condado de Clark, Nevada, y los propietarios de los casinos recaudaron mucho dinero, posiblemente gracias al impulso de Catherine Willows, y nos construyeron un nuevo laboratorio criminalístico. Para Grissom es como el Taj Mahal. Es enorme, único y está lleno de maquinaria que no teníamos hace 20 años”.

¿Por qué cree que la franquicia CSI sigue resonando entre los espectadores?

Creo que los seres humanos en general se han interesado siempre por la verdad. Conseguir que una historia se cuente de una forma que haga resonar sus almas no es fácil, pero de alguna forma el tema de los criminalistas lo logra, porque es un oficio que expone la verdad. Bob Woodward dijo una vez: “La verdad emerge”, y nosotros tratamos de llegar a ella lo más rápido posible. La idea de ser capaz de responder preguntas para resolver enigmas nos hace humanos.

¿Qué impacto ha tenido CSI en el sistema de justicia penal?

Creo que afectó a los jurados más que a nada. Los abogados hablaban de ello, los jueces, también. Pero creo que el problema fue que los jurados empezaron a creer que debían ver las pruebas como las ven en casa en “CSI”, y por supuesto, eso no sucede en la corte.

Le sugerimos: “Los Montaner” tendrá segunda temporada

¿Por qué es el momento adecuado para recuperar CSI?

Pienso que estamos en un punto en el que la idea de ciencia para mucha gente se ha convertido en un tema muy complejo. La negación de la ciencia me da miedo. Así que, obviamente, la ciencia es muy importante. Necesitamos tener respuestas para salvar nuestras vidas, y negar lo que están tratando de decirnos es a nuestro propio riesgo. Esperamos que este sea un pequeño estímulo para los científicos.

¿Qué significa su trabajo en la serie original y ahora en “CSI: Las Vegas”?

La primera serie fue asombrosa, porque mucha gente trabajó en ella, cada persona formó parte de este producto, desde la policía hasta los productores ejecutivos, pasando por los técnicos, camarógrafos, directores y guionistas. Me encantó ser parte de eso. Ahora, 20 años después, ese sentimiento no cambia, por supuesto que la forma de crear una serie ha cambiado mucho, la tecnología es muy superior a ese entonces, pero eso solo lo hace más interesante y enriquecedor para el equipo que construyó “CSI: Vegas”. Hicimos todo esto con mucho amor y el elenco estuvo conformado por personas muy talentosas, me alegra haber sido parte de esto de nuevo.