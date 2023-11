“The Legend of Zelda” llegará a la gran pantalla

Este año se estrenó el videojuego "Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom". Foto: Twitter @ZeldaOficiallJP

2023 fue un año relevante para las adaptaciones de videojuegos en películas y series de televisión. Desde “The Last of Us”, “Super Mario Bros.: la película” y ahora “Five Nights at Freddy’s”, evidencian que los videojuegos se seguirán tomando otros formatos en los próximos años. Ahora, el turno será para “Legend of Zelda”, una de las sagas populares que tendrá su versión live-action en el cine.

La película será financiada por Sony y Nintendo. El estadounidense Wes Ball, conocido por su trabajo en la saga “Maze Runner”, será el director de la película. Este sería el próximo proyecto del cineasta después de “Kingdom of the Planet of the Apes”, cinta que se estrena el próximo año.

“Al producir contenidos visuales de la propiedad intelectual de Nintendo por sí misma, Nintendo está creando nuevas oportunidades para que personas de todo el mundo accedan al mundo del entretenimiento que Nintendo ha construido, a través de diferentes medios además de sus consolas de juegos dedicadas”, se lee en un comunicado del nuevo proyecto.

“La película será producida por Shigeru Miyamoto, director representante y miembro de Nintendo y Avi Arad, presidente de Arad Productions Inc., quien ha producido muchas películas de gran éxito”, se continua leyendo en el texto compartido por Sony. Arad es conocido por ser uno de los fundadores de Marvel Studios, y uno de sus recientes proyectos fue “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

“The Leyend of Zelda” cuenta con 19 videojuegos principales y otros que fueron versiones remasterizadas. El primer título de la saga se lanzó en 1986, mientras que el más reciente, titulado “Tears of the Kingdom”, salió al mercado en mayo de este año.

