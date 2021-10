Philippa Lowthorpe: la mirada crítica de “Miss Revolución”

La película Miss Revolución (Misbehaviour), protagonizada por Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw y Jessie Buckley, revive la legendaria ceremonia de coronación de Miss Mundo en 1970, cuando el Movimiento de Liberación de Mujeres se infiltró al concurso e interrumpió su transmisión para más de cien millones de espectadores en el planeta. (Lea también: La película china que ha tumbado a “Venom” y James Bond en taquilla)

Conversamos con Philippa Lowthorpe, directora del filme, quien habla sobre lo inspiradora que ha resultado esta historia para ella.

¿Cómo llegó a ser parte del proyecto para realizar la película “Miss Revolución”?

Adoro contar historias reales, así como esta historia; por eso, cuando me ofrecieron dirigirla, estaba encantada. Particularmente, adoro contar historias de mujeres y tener la oportunidad de regresar a 1970, cuando yo era una niña, y ver lo que estaban haciendo las mujeres en ese momento, cómo estaban luchando en el mundo tratando de conseguir empleo, ir a la universidad, vivir, es muy fascinante para mí y también para mi hija, que tiene 22 años. Creo que una nueva generación de mujeres encontrará absolutamente fascinante lo que estas mujeres hicieron por nosotras.

¿Cómo le gustaría que el público perciba esta historia?

Quiero que cuando la gente vea esta película se sienta inspirada y piense que puede actuar en caso de que vea algo injusto, algún prejuicio o algo que necesita ser expresado o desafiado. Cuando ves a estas jóvenes mujeres, que no sabían nada de nada, uniéndose, luchando por algo, es muy inspirador, y cuando al final analizas sus vidas, es muy conmovedor. No se trata solo de ser inspirado por lo que hicieron siendo jóvenes, sino verlas madurar con dignidad, y esos hermosos rostros al final dicen algo acerca de la belleza, de la belleza femenina. Ver el rostro de Sally Alexander, los rostros de Jennifer Hosten, Pearl Jansen y el rostro de Jo [Robinson], todas muy hermosas en la actualidad, todo eso nos habla del significado real de la belleza.

¿Qué tan efectivas fueron las protestas femeninas que se muestran en la cinta?

Creo que el Movimiento de Liberación de las Mujeres empezó a ser notado seriamente después del concurso Miss Mundo y, al mismo tiempo, ellas se ingeniaron la forma de que la gente hablara de ellas y se hablara de sus demandas, eso era lo que ellas querían, porque nadie había oído de ellas, no eran nada más que mujeres reuniéndose esporádicamente en casas en Londres. No era un movimiento consolidado, eran solo grupos de mujeres aquí y allá, reuniéndose en sus casas. Eso es lo que dicen Sally y Jo: “No sabíamos lo que hacíamos, solo lo sentíamos de esa manera, sentíamos que debíamos hacerlo así”. Es fácil retroceder a ese momento y pensar que estaba muy organizado, pero no lo estaba. Eran solamente mujeres de diferentes orígenes, uniéndose, preguntándose ¿cómo podemos hacer las cosas diferentes? ¿cómo podemos conseguir trabajo? ¿cómo podemos ser tomadas en serio?

Háblenos un poco del trabajo del actor galés Rhys Ifans...

Rhys Ifans es el hombre más chistoso del planeta. Él es un amor, tiene estos apuntes interpretando a Eric Morley. Una de las escenas más divertidas que hicimos con Rhys fue la del ensayo, tenemos un hermoso archivo de los ensayos con las concursantes desde 1968, y Rhys estudió este archivo y plasmó a Eric completamente. Él es como un militar, organizando a las chicas y poniendo el orden, y eso es exactamente lo que Rhys hace tan bien. Él disfrutó mucho interpretando a Eric, como lo pueden ver, y nosotros estábamos felices de tenerlo a él.

¿Cómo fue trabajar con Keira Knightley?

Siempre quise trabajar con Keira Knightley, creo que ella es una muy, muy buena actriz, aporta mucha inteligencia al papel, es muy fácil trabajar con ella, pero ella también es como un piano Steinway; es muy brillante, amé trabajar con ella y lo haría de nuevo. Para mí, lo lindo de trabajar con Keira fue que utilicé una forma libre de filmación, con la cámara moviéndose a su alrededor, por ejemplo, en la escena con su madre. Me encanta el hecho de que Keira fuera libre para moverse y que se expresara realmente. Ella aporta al papel una fantástica energía e intensidad, pero también entiende la timidez del personaje.

¿Qué la sorprendió del proyecto?

Cuando llegué al proyecto, la guionista y yo decidimos investigar más para el guion, para sentirlo, y yo amo investigar, yo quería conocer los personajes reales de la historia. Lo que más me sorprendió fue lo jóvenes que eran esas mujeres: ellas tenían 22 o 23 años, estaban llenas de ideales y eran muy valientes. Creo que fue lo que realmente me impresionó de reunirme con estas mujeres, particularmente con Jo, Sarah, Sue y Jane. Cuando las conocí, las encontré sumamente inspiradoras, lo que ellas tuvieron que vivir cuando eran jóvenes, en términos de sexismo, la forma en que las trataban en el trabajo, la forma en que ellas querían hacer las cosas y no podían es mucho peor de lo que yo viví a su edad.

¿Cómo puede definir “Miss Revolución”?

Miss Revolución es una película acerca de unas mujeres jóvenes, que se unen en 1970 y crean un plan para interrumpir el concurso Miss Mundo. Y la razón por la que hicieron esto fue porque... eran miembros del recién formado Movimiento de Liberación Femenina y estaban buscando hacer algo para poner el movimiento en el mapa, porque nadie realmente lo conocía, apenas estaba comenzando, se estaban dando las bases del Movimiento. Y estas mujeres con mucha energía y muchas ideas, jóvenes y un poco rebeldes, necesitaban alguna forma de enviar un mensaje al público. Y alguien sugirió la idea de infiltrarse en el concurso Miss Mundo e interrumpirlo. Ellas sabían que Miss Mundo se transmitía a todo el mundo y lo verían 200 millones de personas, pero tal vez desconocían el impacto de sus acciones.