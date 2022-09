“Pinocho” de Disney: el reencuentro entre Robert Zemeckis y Tom Hanks

Una escena de la película "Pinocho", que Disney estrena este jueves 8 de septiembre a través de su plataforma de 'streaming'. Foto: Cortesía: Disney

El 8 de septiembre, como parte de las celebraciones del Disney+ Day, llega “Pinocho” a la plataforma de ‘streaming’, la película de acción real y tecnología CGI (imágenes generadas por computador, por sus siglas en inglés) que reversiona el clásico de Disney de 1940 acerca de una marioneta de madera y su ilusión de convertirse en un niño de verdad.

La película, que combina personajes de acción real con otros animados, está dirigida por el ganador del Premio Óscar Robert Zemeckis y presenta a Tom Hanks en el papel del legendario Gepetto, marcando una nueva colaboración creativa de esta emblemática dupla.

En “Pinocho”, Zemeckis y Hanks unen fuerzas por cuarta vez, luego de su trabajo en “Forrest Gump” que les valió a ambos un premio Óscar, “Náufrago” y “El expreso polar”.

Hanks y Zemeckis, unidos por un desafío en “Pinocho”

Cuando Tom Hanks se enteró de que Zemeckis estaba considerando dirigir una versión de acción real de “Pinocho”, no dudó en contactarlo y expresar su deseo de encarnar a Gepetto, el carpintero que construye a la adorable marioneta de madera. Zemeckis rápidamente aceptó la propuesta del actor.

Para ambos, sin embargo, el proyecto implicaba mucho más que volver a contar una historia entrañable. “Bob es uno de esos realizadores que no pueden hacer algo que ya fue hecho. Él toma un proyecto y juega con el proceso creativo detrás de él. Siempre me desafía con una tarea que es completamente nueva dentro del proceso de realización de una película. Estos grandes clásicos no solo tienen una oportunidad de actualizarse, sino de reflejar tiempos distintos”, explica Tom Hanks.

Robert Zemeckis agrega: “Pinocho” es una de las películas animadas más -si no la más- hermosa que se haya hecho. Pero ahora, desde que surgió el cine digital, la marioneta podría ser mucho más tridimensional. Y aunque me preocupaba estar parado en terreno sagrado, pensé que era un proyecto que valía la pena hacer”.

Tom Hanks: un Gepetto del siglo XXI

La nueva versión de Gepetto creada por Zemeckis y Hanks conserva algunos rasgos icónicos del personaje original, como su emblemático bigote y su cabellera plateada, que lo hacen instantáneamente reconocible para las audiencias que crecieron con la película animada.

Sin embargo, el actor y el director conversaron extensamente sobre cómo traer el personaje al siglo XXI y coincidieron en que el nuevo film debía ahondar en los aspectos emocionales de Gepetto. “No se puede simplemente hacer una versión de acción real de lo que fue la película animada. Tiene que ser más profunda. Tiene que tener más bagaje emocional. Así que, desde el comienzo, Gepetto está cocinándose en su propio jugo, por así decir, y no es un jugo feliz.”, comenta Hanks.

Ese “jugo” al que se refiere el actor tiene que ver con la soledad del personaje y con los miedos que enfrenta como “padre” de Pinocho. “Bob y yo conversamos sobre el hecho de que Gepetto es un hombre feliz, pero que ha sufrido pérdida en su vida. Se ha perdido la felicidad de estar vivo, de tener una familia. Ha estado solo, al servicio de otros y deleitando a la gente con sus artesanías durante dos décadas y media. El anhelo de Gepetto es ser parte de algo más grande que él mismo, parte de una familia, ahí estaba su clave”, señala el actor.

“Pinocho”: imaginar para actuar

Para Hanks, trabajar con Zemeckis siempre es un “desafío fabuloso” que implica estar dispuesto a enfrentarse a lo que sea. En una película que cuenta con varios personajes generados por computadora, el experimentado actor se encontró en un terreno que nunca había transitado. “Bob siempre te dice: ‘Okey, esto es lo que debes imaginar’. Y aquello que debes imaginar es tan complejo que es un gran desafío para el proceso actoral e interpretativo”, comenta Hanks, y ejemplifica: “En un momento, tuve que colocar en mi cabeza un pez, un gato, un grillo y un niño de madera. Tenía que hacerlo todo, y en algunas ocasiones con el Hada Azul también. Al segundo o tercer día, mi cerebro se agotó”.

Zemeckis resume así la experiencia de trabajo con Hanks: “Tom es el mejor actor vivo en la industria del cine y siempre es divertido ver cómo da vida a un personaje. Su interpretación de Gepetto es perfecta: maravillosa y muy cálida. Tom puede hacer cualquier cosa. Aportó más al papel de lo que jamás podría haber imaginado”.

El resultado de ese trabajo, que pronto llegará a Disney+, marca un nuevo hito en la trayectoria de colaboración creativa entre Zemeckis y Hanks. A 28 años de haber compartido un set por primera vez, la dupla se prepara para cautivar a las audiencias del mundo entero una vez más.

“Pinocho” se estrena el 8 de septiembre en el marco del Disney+ Day, en la plataforma Disney+.