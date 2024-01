Premios Emmy 2024: a qué hora y dónde verlos en vivo

Los galardones que celebran lo mejor de la televisión estadounidense se llevará a cabo este fin de semana. Foto: Emmy Awards

HBO y HBO Max se destacan con un total de 127 nominaciones, repartidas entre 17 programas originales, más que ningún otro canal o plataforma. Esta será la vigesimoprimera vez en la historia que HBO se consagra como la marca con más nominaciones en los Premios Emmy, el galardón más anhelado por el mundo de las series en todo el mundo.

Nominaciones al Emmy 2024

Este récord incluye 27 nominaciones para la temporada final de Succesion, el programa más nominado este año, haciendo historia con tres nominaciones en la categoría Mejor Actor Protagónico en Serie Dramática. Además, la nueva serie The Last of Us se destaca con 24 nominaciones en las categorías principales y The White Lotus rompe su último récord y arrasa en las categorías de Mejor Actor y Actriz de Reparto con nueve nominaciones.

La Casa del Dragón, es una precuela del icónico universo creado por George R.R. Martin y ambientada unos 200 años antes de los acontecimientos de Juego De Tronos. Esta serie abrió paso a conocer la intimidad de la Casa Targaryen. Además, nos invita a explorar a fondo los orígenes de la familia Daenerys Targaryen, revelando detalles cruciales sobre su historia. La producción cuenta con ocho nominaciones, entre las que se destaca a la Mejor Serie Dramática.

Moonage Daydream, el documental basado en la vida de David Bowie, también obtuvo múltiples nominaciones. El director nominado al Oscar Brett Morgen presenta una experiencia cinematográfica inmersiva sobre el enigmático legado del cantante, uno de los artistas más prolíficos e influyentes de los últimos tiempos, guiada por la propia voz del Starman. Sus cinco nominaciones incluyen Mejor Dirección en Documental o Programa de No-Ficción y Mejor Guion para un Programa de No-Ficción.

¿A qué hora y dónde ver los Premios Emmy?

El próximo lunes 15 de enero, a partir de las 7:00 p.m., la entrega de los Emmys verá en vivo por TNT y HBO Max, con la transmisión de la ceremonia de premiación y un pre-show con entrevistas a las celebridades nominadas en su paso por la alfombra.

