Presentadora de noticias RCN recibió golpe en directo (Video)

La presentadora reportó en sus redes sociales su estado de salud. Foto: Twitter Paola Toro

En la emisión del mediodía de Noticias RCN del 27 de enero se presentó un accidente. Se trata de la caída de una carpa que golpeó a la presentadora Paola Toro en plena grabación en vivo. La también editora internacional de fin de semana, se encontraba en Tenza, Boyacá, en una reportería. Cuando iba a dar el paso a otra sección del programa que la estructura colapsó.

Video de presentadora que recibió golpe en directo

Momentos antes habría dado una apreciación sobre el clima, razón por la cual se encontraba resguardada del sol: “ustedes no alcanzan a imaginarse el Sol tan impresionante que está haciendo en este lindo municipio de Boyacá, hasta donde llegamos con Noticias RCN para transmitir el noticiero del mediodía desde Tenza, una cuna donde realizan canastas, miniaturas para los aretes… muy famoso por la artesanía; así que nos vemos a las 12:30 p. m.”

Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores. Así lo reportó Toro por medio de redes sociales, agradeciéndole a la audiencia por la preocupación. “A ustedes que han estado pendientes de mi salud tras el incidente en el noticiero gracias de corazón. Sus palabras de ánimo y solidaridad son gestos muy valiosos. Gracias a Dios estoy bien, el viento nos jugó en contra, pero tengan la seguridad que nos veremos pronto. ¡Abrazos!”

Los televidentes no tardaron en expresar su preocupación y los buenos deseos. “Bendito Dios. Nos unimos en oración por ti. Vimos en directo lo que pasó... Grandes bendiciones vienen”, “Buenas noches, mi hermosa Paola, soy un fan tuyo, me dolió muchísimo lo que te pasó hoy, le pido a Dios que te recuperes pronto y poder verte de nuevo en el set del Noticiero RCN”, “Paola, ¡yo estaba viendo el noticiero! Quedé preocupada… me alegra que estés bien”, son algunos de los comentarios.