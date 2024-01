Exparticipante del “Desafío” denunció a cirujano que le implantó prótesis mamarias

Daniela Taborda, Desafío The Box afirmó que está teniendo problemas de salud por sus prótesis y debe quitárselas. El cirujano que la operó tiene demandas por malas prácticas. Foto: Instagram - Instagram

Daniela Taborda, exparticipante del “Desafío The Box”, en entrevista para La Red, de Caracol Televisión, contó la experiencia que está atravesando tras ser engañada por un médico general, quien supuestamente era cirujano plástico y le realizó una implantación de senos. El procedimiento le generó problemas de salud y ahora debe quitárselas. “Los senos para una mujer que está en transición es algo muy valioso, porque es esa seguridad que nos da para sentirnos más femeninas”.

¿Quién es Daniela Taborda?

Taborda nació en Río frío, Valle, y se dio a conocer en la participación del “Desafío The Box” en 2023. La modelo, de 29 años, es activista LGTBIQ+ y fue la primera concursante transgénero en la historia del programa. “Me operé a los 19 años, llegué con una persona que me estaba brindando confianza, decía ser de la asociación brasilera de cirujanos plásticos” explicó la vallecaucana.

Comenta que desde hace unos meses empezó a sentir molestias en uno de sus senos y dificultad para respirar. Después de revisiones médicas se enteró que tiene un implante averiado. “Estoy en ese dilema en el que me tengo que volver a operar, pero tengo miedo. No sé cómo buscar esa persona que me vuelva a generar la confianza que necesito” dijo en su entrevista con La Red.

Taborda afirmó que la persona que la atendió se hizo pasar por cirujano plástico, cuando en realidad solo es médico general. “No sé si me metieron senos usados, o las prótesis eran de una muerta, porque ese médico, que se hacía pasar por cirujano plástico, tiene procedencia de matar personas. Tiene más de 25 demandas por malos procedimientos” aseguró la exparticipante de “El Desafío”.

La modelo utilizó su experiencia para dar una recomendación a las mujeres que están pensando en realizarse operaciones estéticas. “Es una experiencia de vida, es un llamado a todas las colombianas para que no se hagan estos procedimientos en cualquier parte”.

El medicó acusado por la cirugía de Daniela Taborda

A través de las historias de su Instagram, Taborda agradeció a las personas que le enviaron saludos de apoyo tras conocerse la noticia y su entrevista en la Red. Además, dejó un recopilado de noticias de otras víctimas bajo el procedimiento del mismo médico. El médico señalado es Ignacio Soler, quien en 2020 fue imputado con el delito de homicidio simple con causas dolorosas por la muerte de Wendy Alexandra, mujer a la que intervino estéticamente con un incorrecto procedimiento.