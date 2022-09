Prime Video revela tráiler oficial del thriller “La Periferia: conexión al futuro”

"La Periferia: Conexión al Futuro" es una producción de Amazon Studios y Warner Bros Television. Foto: Sophie Mutevelian/Prime Video - Sophie Mutevelian

Hoy, el autor best-seller del New York Times William Gibson lanzó el teaser trailer oficial de la próxima serie dramática de ciencia ficción La Periferia: Conexión protagonizada por Chloë Grace Moretz (Kick-Ass), Jack Reynor (Midsommar), Gary Carr (The Deuce), Eli Goree (One Night in Miami) y Louis Herthum (Westworld).

Gibson compartió el teaser trailer en exclusiva con sus fans a través de su cuenta personal de Twitter (@GreatDismal), y la protagonista Chloë Grace Moretz a través de sus redes sociales (@chloegmoretz) poco después. El primer episodio se estrenará en exclusiva en Prime Video el 21 de octubre, con un nuevo episodio semanal hasta el 9 de diciembre de 2022. La serie estará disponible en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

La Periferia: Conexión al Futuro se centra en Flynne Fisher, una mujer que intenta unir las piezas de su familia rota en un lugar olvidado del futuro (año 2030) de Estados Unidos. Flynne es inteligente, ambiciosa y desafortunada. Ella no tiene futuro. Hasta que el futuro viene llamando a su puerta. La Periferia: Conexión al Futuro es la visión deslumbrante y alucinante del galardonado autor William Gibson sobre el destino de la humanidad… y lo que hay más allá.

La Periferia: Conexión al Futuro es una producción de Amazon Studios y Warner Bros Television, en asociación con Kilter Films. Los productores ejecutivos de La Periferia: Conexión son el creador y showrunner Scott B. Smith (A Simple Plan), el director Vincenzo Natali (In the Tall Grass), Greg Plageman (Person of Interest), Jonathan Nolan y Lisa Joy (Westworld), Athena Wickham (Westworld), y Steven Hoban (In the Tall Grass).