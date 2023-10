¿Qué dijo Matthew Perry en su última entrevista? Un mensaje de lucha y esperanza

Matthew Perry, actor de "Friends", durante una entrevista para la presentación de su libro “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”. Foto: Archivo Particular

El sábado 28 de octubre, Matthew Perry, la estrella de la comedia televisiva “Friends”, fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos. Según le aseguraron las autoridades al diario Los Ángeles Times, los organismos de socorro hallaron al actor sin signos vitales en su jacuzzi y no pudieron hacer nada para reanimarlo.

La muerte de Perry enlutó el mundo de la televisión y el entretenimiento y los fanáticos del icónico programa lo despidieron como si se tratara de un gran amigo. En medio de la tristeza, en redes sociales recordaron la última entrevista que dio el intérprete de Chandler Bing y en la que le envía un consejo a aquellos que, como él, tuvieron que enfrentar adicciones y problemas de salud por cuenta del consumo de drogas.

¿Qué dijo en la entrevista?

La entrevista tuvo lugar en noviembre de 2022 y se hizo con el fin de presentar el nuevo del libro del actor sobre sus memorias, titulado “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”. “Me han pedido que dé algún tipo de consejo para la vida, lo que resulta irónico considerando mi propia experiencia, pero quiero que la gente entienda que no está sola y que hay otras personas que se sienten exactamente igual”, comentó en su momento.

El actor, que publicó un fragmento de esa conversación en su cuenta de Instagram, invitó a sus seguidores a comprar el libro de sus memorias, en el que “comparte algunas de las lecciones que tuvo que aprender durante el camino, principalmente de la manera difícil”, escribió en la publicación.

Perry también aseguró que para él las personas sí pueden cambiar. “Hay una frase muy famosa que dice que las personas no cambian, pero yo sé que las personas sí cambian y lo veo todos los días. Veo a las personas mejorando, veo luz en sus ojos cuando logran superar las peores partes de la adicción y la desintoxicación, y cuando son capaces de vivir una vida normal, al menos mientras trabajen en ello un poco cada día”, sentenció.

