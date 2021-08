Rebecca Ferguson, en medio del rompecabezas de la actuación

Interpretó a Rose the Hat en “Stephen King’s Doctor Sleep” y ahora la veremos como Mae en “Reminiscencia”, ¿considera que ambos personajes son aterradores?

Ambas son hermosas, aunque un poco complejas. Yo tenía ganas de actuar y, al igual que en el caso de Rose the Hat, quería interpretar a Mae en esta cinta. Me encantó la idea de ver a alguien y que para esa persona mi personaje fuera totalmente diferente que para los ojos de otra persona. Eso es fantástico. Todos los aspectos diferentes de carácter que tiene Mae me llevaban a elegir, compartir y siempre pensé que tenía que jugar. Con ella fui armando un rompecabezas que se completó de manera gradual.

Tuvo el desafío importante de cantar en un club, ¿cómo se sintió cantando?

Creo que estaba muy preparada para cantar. Haciendo The Greatest Showman, ya había tenía un reto similar porque se suponía que mi personaje era el mejor cantante de ópera del mundo. Llovió. Y lo canté. Y puedo cantar bien, simplemente no soy ella. Y siempre me encantó el hecho de que ella lo hiciera y yo cantara cada toma frente a la audiencia, pero esa era su voz y no la mía. Pero recuerdo haber pensado de vez en cuando: “Oh, sé que podría haberlo hecho. No tan bien como ella, pero realmente quiero hacerlo, intentarlo”. Lo hice y me divertí, que también es importante.

¿Cómo fue trabajar con Cliff Curtis, quien interpreta a Cyrus Boothe?

Dios mío, era tan molesto, y yo lo amaba por eso [risas], porque necesitaba desafiarlo. Es diferente, pero de una manera tan increíble. No puedo esperar a hacer otra película con Cliff Curtis. Es aterrador. Es absolutamente aterrador. Él y Sean Harris (coprotagonista de Misión Imposible) en una película juntos y yo, probablemente, moriría. Este tipo encuentra algo y lo hace tan real.

Y para completar el cuadro comparte escenas en “Reminiscencia” con Daniel Wu, quien altera la vida de Mae. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Wu en el rol de Saint Joe?

Esas escenas... fue todo con él tan maravillosamente confuso, porque retrocedemos y avanzamos en el tiempo. Y, sin embargo, todo tuvo sentido en el momento. Desesperación, drogas, lo que sea. Y esos momentos fueron dañinos para Mae, pero también hay que encontrar el amor en esos momentos. Y eso no fue difícil con estos personajes. Todos tratamos de escapar, ¿no? Huimos. Ella está huyendo de mucho. Creo que una vez que empiezas a correr, es difícil saber cuándo parar. No lo sabría, pero me imagino que una vez que comienzas a romper con un mundo de honestidad, ya sean drogas o escondites, y comienzas a ir a lugares más oscuros, es muy, muy difícil deshacerse de eso, me imagino. La experiencia con Daniel Wu es inolvidable.

¿Cuáles son los motivos que puede tener Mae para detenerse?

Ella tiene motivos para detenerse. Pero también creo que esa es la parte encantadora. Sigo diciendo que lo maravilloso de esta película es la cuestión de quiénes somos. Es una historia de amor, pero también es una cuestión de personalidad.

¿Cómo es estar en dos proyectos tan diferentes como “Reminiscencia” y “Misión Imposible” casi al mismo tiempo?

Yo llamo esas posibilidades “cosas liberadoras”; reciclaje, si se me permite. Es muy divertido porque, por ejemplo, en Misión: Imposible tenemos a un mago en el set, que es genial. Él nos está enseñando mucha magia y cosas de carteristas. El mago dice que la gente se olvida de los bolsillos muy pronto y por eso los roban. Toca fijarse bien en los detalles para participar en producciones como estas; en eso se parecen, pero de resto ambos retos son bastante diferentes.

Hablando de “Reminiscencia”, ¿a Rebecca Ferguson qué le gusta recordar?

Pensemos. ¿Qué me gustaría recordar? Realmente me gusta recordar y volver a los momentos en que llegan esas olas de alegría. Cuando te paras y piensas: “En este mismo momento siento pura felicidad”. No sé. Puede ser cualquier cosa. Poder mirar las estrellas, mirar a tus hijos. Esos momentos no ocurren con mucha frecuencia. No lo obtienes fácilmente. Tal vez los obtengas dos veces al año, pero realmente le dan a uno una buena razón para seguir adelante.

