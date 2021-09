“Rebelde”, Greeicy y más… ¡Esto es todo lo que pasó en Tudum!

Tudum, el primer evento global para fans empezó el 25 de septiembre y arrancó a toda velocidad con primicias emocionantes, primeros vistazos, tráilers y clips exclusivos, además de apariciones de los creadores y las estrellas que están detrás de las series y películas de Netflix.

Esto es lo que se reveló en Tudum, el primer evento de Netflix para fans de todo el mundo:

Red Notice: el mejor perfilador del FBI, el ladrón de arte más buscado del mundo y el mejor embaucador de la historia. Este es un vistazo exclusivo a esta película épica de acción protagonizada por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds.

Stranger Things: entre a Creel House bajo su propio riesgo con este teaser exclusivo de la locación más reciente de la cuarta temporada.

Stranger Things 4 | La casa Creel | Netflix

La Casa de Papel: prepárese para decirle adiós con este vistazo exclusivo a la secuencia de apertura de los últimos episodios de la serie.

La Historia de Tudum: Los fans pudieron disfrutar de una retrospectiva al primer evento TUDUM que se realizó en Sao Paulo, Brasil, en enero de 2020 y que fue la inspiración para las festividades globales de este sábado. Ve el evento TUDUM completo para más highlights y celebra los 10 años de Netflix en Brasil y América Latina. Ve el clip en la primera hora de TUDUM.

Ozark: el tour del adiós continúa con un primer vistazo exclusivo a la cuarta y última temporada.

The Harder They Fall: una mirada exclusiva detrás de cámaras a este Western sobre un forajido (Jonathan Majors) que se reúne con su pandilla para vengarse del hombre (Idris Elba) que asesinó a sus padres.

Jeen-Yuhs: Todos los reflectores están sobre Kanye West en este clip exclusivo de la próxima serie que lo sigue en su trayecto de rapero desconocido a la controvertida figura pública que es hoy en día.

De Volta Aos 15 (Back to 15): teaser exclusivo de esta serie dramática sobre el viaje en el tiempo, protagonizada por la estrella brasileña, Maisa.

Maldivas: Conoce a los residentes de Maldivas, un misterioso condominio que está al centro de esta nueva serie que mezcla el humor y el drama, donde una mujer busca respuestas a la muerte súbita de su madre.

Sex Education: ¡Atención en clase! No se querrás perder este boletín especial de los estudiantes y profesores de la Escuela Secundaria Moordale.

A Través De Mi Ventana (Through My Window): prepárese para enamorarte por completo de esta adaptación al cine de la popular novela romántica sobre los intentos de una mujer para hacer que su vecino se enamore de ella.

A través de mi ventana | Anuncio de fecha de estreno | Netflix

Enfoque en el “YA” (Young Adult): una avalancha de primeros vistazos a nuestros próximos proyectos de este género de todo el mundo, incluyendo AlRawabi School for Girls, Bienvenidos a Edén, Blood & Water temporada 2, Chosen, Colin in Black & White, Dear White People: Volume 4, Elite temporada 5, Invisible Thread, Las Niñas de Cristal, Les Liaisons Dangereuses, Locke & Key temporada 2, Lost in Space temporada 3, Love 101 temporada 2, Night Teeth, On My Block temporada 4, Open Your Eyes y There’s Someone Inside Your House.

Dark Desire: no podrá voltear la mirada y evitar este vistazo exclusivo de la segunda temporada.

Bridgerton: desempolve sus mejores trajes de la época y prepárese para enamorarse (de nuevo) con este exclusivo primer vistazo a la segunda temporada.

Bridgerton | TUDUM: Primer vistazo de la temporada 2 | Netflix

The Sandman: nunca es sólo un sueño: primer vistazo exclusivo a la tan esperada serie de fantasía oscura basada en los aclamados cómics creados por Neil Gaiman para DC.

Enfoque en el Anime: últimas noticias sobre tus favoritos del anime como Aggretsuko, Bright: Samurai Soul, Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie, Super Crooks y muchos más.

Cobra Kai: un vistazo a la temporada 4.

Cobra Kai: Temporada 4 | Anuncio de fecha de estreno | Netflix

Extraction 2: Chris Hemsworth confirma que Tyler Rake vive en la secuela de esta película de acción.

¡Tyler vive! Chris Hemsworth acaba de revelar que estará de vuelta en Misión de rescate 2. pic.twitter.com/xQ9zGhrwBs — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 25, 2021

Panel de Acción Netflix: sus estrellas favoritas de las próximas cintas de acción The Old Guard, The Harder They Fall, Black Crab, Interceptor y Army of Thieves se reúnen en un panel que celebra el género y hablan sobre los desafíos de crear las mejores secuencias de acción para la pantalla.

Bruised: Halle Berry, directora y estrella de la película, lleva a los fans detrás de cámaras en esta historia sobre una luchadora de MMA que ha caído en la desgracia, pero que encuentra su redención en el octágono, así como el valor para enfrentar sus demonios cuando su hijo distanciado regresa a su vida de manera inesperada.

Arcane: Netflix y Riot Games estrenan el nuevo tráiler para la nueva serie animada Arcane. El fenómeno global de la franquicia League of Legends llega a Netflix el sábado 6 de noviembre.

Enfoque en K-Content: surfea la ola coreana con sus estrellas favoritas, como Song Kang y Jung Hae-in, y las nuevas series y películas coreanas, incluyendo Hellbound, My Name y New World.

Vikings Valhalla: sea de los primeros en conocer a los héroes de esta nueva exploración de la espectacular saga épica Vikingos, sobre las aventuras legendarias de algunos de los vikingos más famosos de la historia.

Vikingos: Valhalla | Primer vistazo | Netflix

The Chestnut Man: un featurette exclusivo de esta adaptación danesa del bestseller internacional que sigue a dos detectives a la caza de un asesino en serie.

Tiger King: le refrescamos la memoria sobre Joe Exotic, Carole Baskin y todos los altibajos de la primera temporada para anunciar la fecha en que regresa la serie con una segunda dosis de caos y locura.

Soy Georgina: Georgina Rodriguez aparece como nunca la habías visto en este clip exclusivo del próximo reality sobre la famosa esposa de Cristiano Ronaldo.

Enfoque en el Reality: las estrellas de Selling Sunset, Love is Blind, Queer Eye, Too Hot to Handle, Bling Empire y Get Organized with The Home Edit sueltan la hirviente sopa y compiten en el curso de obstáculos Floor Is Lava – donde el piso es lava.

Murder Mystery: tenga su pasaporte a la mano porque Adam Sandler y Jennifer Aniston regresan para otra aventura internacional llena de intriga y locuras.

Emily in Paris: abra la champaña y averigue cuándo regresa la influencer favorita de la Ciudad de las Luces para su segunda temporada.

The Crown: su Majestad lo verá ahora. Descubra cuándo vuelve el drama real en su quinta temporada.

The Crown | Temporada 5 | Un mensaje de Imelda Staunton | Netflix

The Umbrella Academy: de un vistazo exclusivo detrás de cámaras con el elenco de la tercera temporada mientras responden algunas de tus preguntas más inquietantes sobre el rodaje, las travesuras en el set y todo lo que se te ocurra.

Army of Thieves: no hay zombies pero sí mucha acción (y romance y humor) en este tráiler de la precuela a Army of Dead.