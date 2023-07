“Rick and Morty: The Anime”: este es el primer tráiler de la nueva serie

La serie tendrá 10 episodios y podrá verse a través de la plataforma Max, anteriormente conocida como HBO Max. Foto: Instagram: rickandmorty

El multiverso de ‘Rick y Morty’ continúa sumando versiones de personajes, esta vez lo hará en una serie de televisión aparte que estará inspirada en el anime japonés. La productora Adult Swim, que también está a cargo de la serie original, presentó el primer tráiler de ‘Rick and Morty: The Anime’ durante el segundo día de la Comic-Con de San Diego. La producción contará con 10 episodios.

“Como director, me gustaría aseguraros que yo también soy un gran fan de “Rick and Morty” (...) Creo que hay muchos seguidores ahí y me siento realmente agradecido por haber sido elegido para crear una nueva historia de este universo”, dijo el guionista y director de la nueva serie, Takashi Sano, en un vídeo pregrabado durante el lanzamiento del tráiler.

La sala Indigo Ballroom, ubicada en el hotel Hilton Bayfront que también acoge actividades de esta popular convención, estalló en aplausos por parte de unos fans de la franquicia que llevaban desde el año pasado con la única noticia de que esta serie tendría diez capítulos.

Además, Sano también se refirió a la inmensa “presión” de crear una nueva serie de ‘Rick y Morty’, al tiempo que explicaba que su objetivo era “comprimir las partes favoritas” de la original para captar la esencia y darle un “toque japonés único” en su apariencia visual y en su apartado sonoro.

Here's your first look at Rick and Morty The Anime. #rickandmorty #SDCC2023 pic.twitter.com/NNmv8aSaEd — Rick and Morty (@RickandMorty) July 21, 2023

La nueva serie, que sería la tercera de la franquicia, aún no ha anunciado su fecha de estreno oficial. La serie original cumple 10 años este 2023 y la séptima temporada espera estrenar sus primeros episodios a final del año. Asimismo, Adult Swim estrenó una serie web llamada ‘Vindicators 2: Last Stand Between Earth and Doom’ en julio de 2022 y que está disponible en el canal de YouTube de la productora.

Además, ‘Rick y Morty’ también ha lanzado diversos cortometrajes, algunos de ellos promocionando marcas, como parte de su franquicia. Takashi Sano, mente detrás del animer, ya dirigió dos cortos de los personaje en ese mismo formato. El primero titulado ‘Rick and Morty vs Genocider’, lanzado en 2020, y el otro ‘Rick and Morty: Summer meets God (Rick meets Evil)’ de 2021.

Hace seis meses, Adult Swim cortó su vínculo con Justin Roiland, cocreador de “Rick y Morty” y voz de los principales personajes, tras ser acusado de violencia doméstica. Aunque los cargos que pesaban contra él fueron desestimados en marzo, la productora se encuentra en el proceso de traer la nueva voz que le de vida a los personajes en las próximas temporadas.

