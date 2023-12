Rigoberto Urán y Michelle Durango cuentan cómo se conocieron en la vida real

Por el trabajo del equipo de producción, tanto en la recreación de los espacios como del casting, el ciclista ha felicitado al canal RCN por el trabajo realizado en la telenovela "Rigo". Foto: Instagram Rigoberto Urán - RCN Televisión

Gracias a “Rigo”, la telenovela biográfica del Canal RCN inspirada en la vida del ciclista, los televidentes han logrado acercarse a su historia y conocer, desde la ficción se bebe de la realidad, algunos detalles de su trayectoria.

El momento del beso entre Urán y Michelle Durango, interpretado por Juan Pablo Urrego y Ana María Estupiñán, generó conversación en redes sociales.

Le podría interesar: “La casa de los famosos” de RCN: se conocieron los nombres de las presentadoras

Ante el interés por la verdadera historia de amor de los protagonistas, el influenciador Armando Ortiz Vera, conocido como “El Mindo” publicó el jueves 7 de diciembre la entrevista con el urraeño, quien relató las dificultades del surgimiento de su relación y cómo su experiencia puede ser la prueba de que los “feos” también tienen un futuro prometedor. “Yo soy una motivación para los hombres feos, para que sepan que también nos va bien en la vida”.

¿Cómo se conocieron Rigo y su esposa?

Por lo que relata en el pódcast “Charlaíto Pódcast by El Mindo”, su relación se vio truncada muchas veces por situaciones externas, como la violencia que se vivía en el municipio antioqueño. “Éramos de dos mundos diferentes, del mismo pueblo, pero a ella le tocó salir del pueblo por la problemática que pasaba en Urrao, pero nos volvimos a encontrar mucho tiempo después”. Además de la violencia, la clase social también marcaba una distancia notable que desde joven percibió y expresó: “Los ricos del pueblo eran ellos, yo le dije a mi mamá que la solución era enamorar a la más rica del pueblo”.

Más sobre Entretenimiento Sebastián Vega: “Ser papá es lo más chimba que me ha pasado en la vida” Esta es la versión completa de la entrevista del actor para Claro Oscuro de El Espectador. Una parte de esta charla fue publicada en el formato de entrevistas en video de la sección de Entretenimiento de este medio. Vega habla de su carrera, su faceta como padre y el uso que le da a las redes sociales. Leer más Sebastián Vega: “Ser papá es lo más chimba que me ha pasado en la vida” Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas renovaron votos: así fue la ceremonia Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas reafirmaron su compromiso en una iglesia de Girardota, Antioquia, luego de 15 años de matrimonio. Leer más Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas renovaron votos: así fue la ceremonia

Gracias a las labores de la empresa familiar de Durango volvieron a coincidir y fue posible iniciar una relación que hasta hoy mantienen y que les ha traído una hija de dos años, Carlota Urán Durango. La organización comercial patrocinaba a Urán y al equipo que integraba, aunque no fue hasta dos años después, en el 2011, que comenzaron una relación de noviazgo. “Tenía una sudadera casi rota, estaba todo desarreglado. Pero me impactó esa buena energía y esa personalidad arrolladora”, describió Durango en entrevista con Señal Colombia.

Urán también recuerda el reencuentro con ternura, reconociendo la importancia de su esposa en su trayectoria. “Michelle llegó en un momento muy importante en mi vida y empezamos a montar todo juntos y crear cosas”. Juntos también construyeron el restaurante Grosería by Rigo, que abrió sus puertas en septiembre de este año.

Sobre su vida en familia, la empresaria se refirió en entrevista con el Canal RCN que aunque no está en sus planes próximos tener otro bebé, no quiere negarle la posibilidad a Carlota de tener una hermana o hermano. “Valoro muchísimo la familia y tengo dos hermanas, que amo profundamente porque son el regalo más grande que me dieron mi papá y mi mamá; así que no quiero negarle a Carlota ese regalo del cielo que son los hermanos. Por eso quisiera un hermano para ella”.

Leer más: Este es el nuevo presentador de ‘Mañana Express’ que reemplazará a Mauricio Vélez

“Rigo”, la serie

La serie no solo ha tocado temas amorosos, sino también familiares, como el asesinato de su padre por un grupo al margen de la ley, suceso que marcó su vida desde muy temprana edad, pues el deceso ocurrió cuando tenía 14 años. “Muy duro recordar esta parte de mi vida”, escribió el ciclista en su cuenta de Instagram después de la emisión del episodio, donde se recrea la pérdida.