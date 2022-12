Scorsese se arrepiente de criticar las películas de superhéroes y ahora las halaga

Imagen de Archivo Luego de la integración de Martin Scorsese en Marvel, directivas han hablado sobre "La Fase Scorsese" en la que el realizador podrá encabezar la dirección de varias producciones de UCM para 2027.

Hace tres años, el director Martin Scorsese, critico duramente las películas de superhéroes, haciendo énfasis en las de Marvel, donde no las bajo de “parques de atracciones”, categorización que disgustó a muchos seguidores de las franquicias y cinéfilos.

“No las veo. Lo he intentado, pero eso no es cine. Sinceramente, lo más parecido a ellas que puedo pensar, pese a lo bien hechas que están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, son los parques de atracciones. Eso no es cine de seres humanos intentando expresar experiencias emocionales y físicas a otro ser humano”, dijo en su momento Scorsese.

A pesar de que posteriormente Scorsese tuvo que explicar su posición y aclarar su opinión frente al género de superhéroes, recientemente se ha arrepentido de sus duras críticas después de ser fichado por Marvel como director.

¿Por qué se arrepintió Martín Scorsese de su crítica?

El director reconoció que durante los últimos años, ha tenido tiempo para reflexionar y darle una nueva oportunidad a Marvel, mostrando su arrepentimiento. De hecho, tratando de remendar sus comentarios, no piensa cobrar nada, es decir, trabajará gratis.

“Estaba muy equivocado. Las películas de superhéroes son la forma superior de hacer cine, una transgresora evolución del séptimo arte que permite explorar la condición humana más allá de lo visto hasta ahora. Eso era lo que no entendía, pero, tras leer los guiones originales y revisar cada fotograma, ahora comprendo que este tipo de personajes son tan complejos como los de los mejores trabajos de maestros como John Ford, Akira Kurosawa o Alfred Hitchcock”, declaró Scorsese.

Este cambio de opinión no ocurrió de la nada, según él, es gracias a la fase 4 de Marvel donde ha podido tener momentos de llanto, como en “Black Panther: Wakanda Forever”, y risas incontrolables con la serie “She Hulk”, comparándola con las películas de Billy Wilder.

La integración de Scorsese a Marvel es una oportunidad para que muchas personas, que siguen escépticas al género de superhéroes, puedan empezar a consumir el Mundo Cinematográfico Marvel, o en su caso, darle una segunda oportunidad.

“Queremos que el nuevo público llegue por Martin Scorsese y se quede para siempre con nosotros. Nos da igual qué película haga y el dinero que podamos perder con ella. Como si quiere hacer ‘Eternals 2′. Hasta estamos pensando rebautizar la Fase 7 como la Fase Scorsese”, comentó Kevin Feige, presidente de Marvel.