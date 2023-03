Serie de HBO sobre The Weeknd se estrenaría en el Festival de Cannes

El evento cinematográfico está programado desde el 16 hasta el 27 de mayo próximo. Foto: AFP - Agencia AFP

The Weeknd es uno de los artistas más importantes de los Estados Unidos. Ha sido destacado no solo por su música, sino por las producciones de nivel cinematográfico en sus videoclips. Hace un par de años sorprendió el anuncio de la serie “The Idol”, basada en su vida, protagonizada y cocreada por él.

Tal parece que le serie, en la que también está Sam Levinson, creador de “Euphoria”, ha tenido varias dificultades en la producción. Hace poco la revista Rollings Stone lanzó un artículo en la que asegura que la serie se había “desviado salvaje y asquerosamente”, debido a varios cambios en la trama.

Sin embargo el drama parece ser reemplazado por la tensión, puesto que según la revista estadounidense Varety, la serie ya está lista y se estrenaría el primer capítulo en uno de los festivales de cine más importantes del mundo y considerado de culto, el Festival de Cannes.

La revista también precisó que a pesar de que ni HBO ni el festival francés lo han anunciado oficialmente, sus fuentes dentro de la producción ya lo han confirmado. Abel, nombre de pila de “The Weeknd”, asistió previamente a este festival de cine y tiene la esperanza de que el espectáculo se estrene allí, según una fuente.

Aunque ya la serie HBO ha lanzado tres teasers de la serie “The Idol”, aún no han oficializado una fecha para el estreno en la plataforma, mucho menos para Cannes. No sería la primera vez que se presente un serie de televisión dentro de este festival cinematográfico. En el pasado se lanzaron “Twin Peaks: The Return” y “Top of the Lake: China Doll”.

El drama con la producción de la serie “The Idol”

A principios de este mes, Rolling Stone informó que la serie se sometió a múltiples regrabaciones. Aseguró que “se ha descarrilado de forma salvaje y repugnante”, y las fuentes afirman que su tono es “perturbador” y que muchas escenas incluyen violencia intensa contra las mujeres. Sin embargo, la revista Variety aseguró que la serie aún representa una “perspectiva femenina”, con Lily-Rose Depp como protagonista.

Abel respondió a Rolling Stone con un video en su cuenta de Instagram en el que presentó a su personaje, un líder de culto moderno, y al personaje de la estrella del pop de Depp, Jocelyn, mientras rechazaban una oferta para un perfil de Rolling Stone, en forma burla contra la revista.

