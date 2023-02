The Weeknd y Ariana Grande lanzarían su cuarta colaboración

Su primera colaboración fue en 2014 con la cacnión “Love Me Harder”. Foto: Tomada de That Grape Juice

No es sorpresa que Ariana Grande y The Weeknd se junten para colaborar en una producción musical y tampoco que se vuelva éxito. Así también lo han catalogado algunos comentarios en redes sociales, como un “éxito seguro”, esta posible nueva colaboración entre los músicos norteamericanos.

Grande publicó un video a través de su cuenta en Tik Tok, donde aparece de espaldas a la cámara y frente a un computador trabajando, en lo que parece ser, la versión remix de la canción “Die for you″, que aparece en el álbum Starboy (2016) de The Weeknd. Además se escucha cantando el coro de este tema que ya es exitoso.

Por su parte, el canadiense replicó el video a través de sus redes sociales, a lo que simplemente le añadió un emoji sonriente con ojos llorosos, sin dar mayor información sobre cuándo se lanzará el posible remix, que pretende revivir esta canción.

Además la estadounidense escribió sobre el video que publicó en Tik Tok una frase después de un día de filmación de la adaptación cinematográfica del musical Wicked: “Escribí y grabé un verso para mi amigo después de estar 14 horas de rodaje en el set. Esta pequeña excepción merecía la pena hacerse”.

Tal parece que The Weeknd tiene especial cariño a este tema. En 2021, coincidiendo con su quinto aniversario, le otorgó el videoclip que no hizo vio la luz dentro del lanzamiento “StarbSiete años después, revive el tema con este posible remix junto a Arian Grande. Cabe destacar que es una de las canciones más sonadas del artista con cerca de 1.300 millones de streams en Spotify.

Otras colaboraciones de Ariana Grande con The Weeknd

La primera vez que las dos grandes figuras de la música contemporánea se unieron fue en el 2014 con la el lanzamiento de la canción “Love Me Harder”, que cuente con más de 700 millones de streams en la plataforma Spotify. Fue incluida en el álbum de la norteamericana llamado “My Everything”.

Después del éxito, el segundo junte de los artistas fue también en un álbum de Grande, cuatro años después (2020), denominado como Position, en la canción “Off The Table”. Esta apuesta no resultó tan exitosa como la primera ni tampoco como la que vendría después.

Luego el artista estadounidense fue quien invitó a Grande a hacer parte de la versión remix de la canción “Save Your Tears”, lanzada en 2021 y que había sido incluida en su álbum After Hours. Este junte superó en éxito a los anteriores y Spotify registra más de mil millones de streams.

