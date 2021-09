Series como “Vigil” o “Angela Black” son algunas de las novedades de Directv Go

Series

War of the Worlds: la esperada segunda temporada de esta nueva versión de la clásica historia de H.G. Wells sobre una invasión extraterrestre, en esta ocasión ambientada en la Europa actual.

WAR OF THE WORLDS Official Trailer (HD) Gabriel Byrne

Vigil: la desaparición de un barco pesquero y un asesinato en un submarino enfrentan a la policía británica con la Marina Real y los servicios secretos de aquel país en esta nueva serie.

Angela Black: una mujer víctima de abuso doméstico es abordada por un investigador privado que le cuenta oscuros secretos de su esposo. ¿Podrá finalmente escapar de esta relación?

Documentales

Kid 90: cuando era adolescente en los 90, la actriz Soleil Moon Frye llevaba una cámara de video a todos lados, filmando a sus amigos mientras crecían en Hollywood y la ciudad de Nueva York. Este documental cuenta con participaciones de David Arquette, Stephen Dorff, Mark-Paul Gosselaar, Brian Austin Green, Tori Leonard y Heather McComb, entre otros.

kid 90 - Trailer (Official) • A Hulu Original

Bathsheba: Search for evil: a partir del testimonio de los miembros sobrevivientes de la familia Perron, esta serie documental de dos partes intenta separar los hechos de la ficción y dar a conocer la verdad detrás de la historia que inspiró la exitosa película de terror El conjuro.

The story of the songs: Whitney Houston: este especial explora la historia detrás de tres canciones que cimentaron a Whitney Houston como un ícono musical indiscutible que redefinió y cambió la música pop para siempre: I Wanna Dance with Somebody, One Moment in Time y My Love is Your Love.

Best of the 60′s - ready steady go!: presenta lo mejor del primer programa pop británico de los años 60, Ready Steady Go! Incluye memorables presentaciones de leyendas como The Beatles, The Rolling Stones, Otis Reading, The Who, Dusty Springfield, James Brown y muchos más.

The story of the songs: rod stewart: los músicos, ingenieros y productores que trabajaron con Stewart a lo largo de su exitosa carrera nos cuentan todos los secretos detrás de la composición y grabación de tres de sus más importantes hits: Sailing, Do Ya Think I’m Sexy y Young Turks.

Especiales

Rock & living: la segunda temporada de este ciclo de conciertos registrados en la Sala del Museo de Montevideo nos trae a seis de las bandas y músicos uruguayos más importantes: Cuatro Pesos de Propina, Spuntone & Mendaro, Papina de Palma, La Triple Nelson, Alfonsina y Arquero.

Conciertos

Little Steven and the disciples of soul - soulfire live!: acompañado por una poderosa banda de 15 miembros, el mítico guitarrista y actor Steven Van Zandt nos da una lección de historia musical en este show que repasa géneros como rock, pop, soul, blues, funk y regue.

Machine Gun Kelly: el rapero, actor y fashionista Machine Gun Kelly interpreta en este show hits como Wild Boys y Bad Things. Además, es acompañado por el grupo de hip-hop Migos para una explosiva versión de Bad and Boujee.

OnSTAGE: Machine Gun Kelly

Live from daryl’s house with train: Daryl Hall recibe a la exitosa banda estadounidense Train, oriunda de San Francisco, para interpretar clásicos hits como Hey, Soul Sister y Wait For Me.

¡Mes de Halloween!

Secreto Matusita: una investigación sobre la misteriosa desaparición de un joven cineasta y su equipo en la casa Matusita. Terror. 2014. Con Bruno Espejo, Eduardo Ramos. Dirección: Dorian Fernández-Moris.

No estamos solos: una familia se muda a una casa en las afueras de Lima. Desde la primera noche comienzan a ser acechados por algo aterrador. Terror. 2016. Con Marco Zunino, Fiorella Díaz. Dirección: Daniel Rodríguez Risco.