Shingeki no Kyojin temporada 4, parte 3: ¿cuándo y a qué hora verla en Colombia?

Shingeki no Kyojin, mejor conocido como Attack on Titan, se está acercando a su final, de hecho, tanto su escritor, Hjime Isayama, y su casa de animación, Mappa, han confirmado que en 2023 saldrá la última temporada de este anime. Fanáticos en todo el mundo estuvieron esperando ansiosos a que saliera la parte tres de la cuarta temporada, que iniciara con un especial de una hora.

En Japón, Shingeki no Kyojin 4 se estrenó en la madrugada del 4 de marzo, teniendo en cuenta que al estar al otro lado del mundo tienen un día de diferencia. La hora colombiana de su estreno fue a las 11:25 a.m. del viernes. Hasta el momento, no se conoce a qué hora estará disponible en nuestro país, pero sí se sabe que estará disponible en la plataforma Crunchyroll.

Datos que debe saber antes de ver Shingeki no Kyojin 4 Parte 3

Como es habitual en la mayoría de animes, al estrenarse una nueva tempora también se renueva tanto el opening como la canción que lo acompañan, en esta oportunidad, dicha canción estuvo a cargo de la banda japonesa de metal alternativo, SiM, que realizó el opening de Shingeki no Kyojin 4 parte 2, The Rumbling.

Esta nueva canción se llama Under the Three y su video musical está acompañado de pequeñas escenas que muestran la trama de esta nueva temporada.

Por otro lado, el 27 de febrero del2023, por medio del portal Shingeki TV, se reveló la trama principal de esta nueva temporada.

Esta iniciará inmediatamente donde se quedó la parte 2. Eren, luego de activar el Rumbling, trata de destruir el mundo, con un ejército inconmensurable de Titanes Colosales. Sus compañeros Mikasa, Armin, Jean, Connie, Hanae, Reiner, Annie, Pieck, el herido Levi y los que aún están con vida deciden enfrentarse, desafiar y detener a su amigo, el Titán de Ataque.

Finalmente, este especial de una hora será la parte 3 de la temporada final. Luego de su estreno en el resto del mundo, fanáticos tendrán que esperar meses para el estreno de la parte 4, pues, para la casa de animación MAPPA, tomar del manga y animar de buena forma y con calidad ha sido complicado, pues hay escenas difíciles de adaptar.

“Nuestro objetivo original era transmitir la Temporada Final completa a partir del 3 de marzo, sin embargo, el proceso de producción y la cantidad de trabajo se hizo mayor de lo esperado y luego de consultar con los miembros del comité, tomamos la decisión de lanzar la serie en dos cortes: primera parte y segunda parte”, explicó el estudio de animación.