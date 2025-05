Sol Carballo sobre ‘Memorias de un cuerpo que arde’: “Fue un exorcismo para mí”

La actriz costarricense Sol Carballo. Foto: Cortesía

Memorias de un cuerpo que arde es una película costarricense-española de 2024, escrita y dirigida por Antonella Sudasassi Furniss. La película explora la sexualidad y el deseo en la vejez a través de las historias de tres mujeres mayores: Ana (68 años), Patricia (69) y Mayela (71), quienes crecieron en una época en la que la sexualidad era un tema tabú. A lo largo del filme, estas mujeres comparten abiertamente sus recuerdos, secretos y anhelos, que se entrelazan de forma poética mientras otra mujer de su generación encarna sus vidas.

La película combina elementos de documental y ficción para dar voz a estas mujeres, mostrando cómo entienden y disfrutan su sexualidad en la madurez. La directora, Antonella Sudasassi Furniss, ha sido reconocida por su enfoque en contar historias centradas en personajes femeninos y cómo entienden su sexualidad en las diferentes etapas de sus vidas.

Memorias de un cuerpo que arde se estrenó mundialmente en la sección Panorama de la Berlinale en febrero de 2024 y fue seleccionada para representar a Costa Rica en los Premios Óscar y en los Premios Goya.

La película ha sido elogiada por su estructura ingeniosa y compleja, que enlaza la vida de tres mujeres en una sola historia, mezclando documental, ficción y reconstrucción de una manera original y fluida.

Con una duración de 90 minutos, Memorias de un cuerpo que arde es una obra que celebra el cuerpo femenino y la sexualidad en su sentido más amplio, ofreciendo una mirada íntima y poética sobre la vida interior y la sexualidad de las mujeres mayores.

En la película Memorias de un cuerpo que arde (2024), la actriz costarricense Sol Carballo interpreta a “la Mujer”, un personaje central que encarna las experiencias de tres mujeres mayores: Ana (68 años), Patricia (69) y Mayela (71). Estas mujeres crecieron en una época donde la sexualidad femenina era un tema tabú, y sus historias de vida se entrelazan poéticamente en el cuerpo de esta única protagonista. A través de ella, la película da voz a recuerdos, secretos y deseos que antes permanecían ocultos .

La interpretación de Carballo ha sido ampliamente reconocida, llevándola a ser nominada a Mejor Actriz en los Premios Platino 2025 . Su actuación destaca por su sensibilidad y profundidad, ofreciendo una representación poderosa de la sexualidad y la identidad femenina en la madurez.

¿Como fue hacer parte de esta película?

A mí me da orgullo haber sido cuerpo de ese montón de historias de mujeres con las cuales me encontraba en muchos pasajes, porque me sentía identificada con ellas. Fue una experiencia intensa, poderosa, a veces muy alegre y a veces dolorosa. Personalmente, me enriqueció mucho, fue como un exorcismo, porque limpié el interior.

¿Con qué historias logró sentirse identificada?

Creo que la mayoría de las mujeres que ven esta película se encuentran en algún lugar y sienten empatía por lo que han vivido. Tal vez no todas las situaciones son iguales, pero como mujeres hay algo que nos hermana, desde nuestras ancestras. La historia con la que más me identifiqué fue con la del álbum de fotos. Quitarlas, porque ya no quieres pensar en que eso que está en la imagen pasó. También me sentí muy identificada con el hecho de organizar la casa y sacar la basura, todo eso que no sirve. La historia del novio fue bonita, porque a veces uno siente que es bueno recuperar lo bonito de las relaciones, porque con ellas se disfruta la vida si se construyen desde lugares sanos.

¿Qué le diría a las mujeres de las nuevas generaciones que ven esta película?

Les diría que no porque sean más jóvenes y tengan más libertad, no se salvan de tener que pasar por lugares donde no deberían estar. Aun así, son dueñas de su vida, a la edad que sea, las mujeres tenemos derechos humanos, y uno de ellos es la libertad.