“Somebody Somewhere”, la búsqueda de una voz

Considerada como una joya, para muchos críticos de televisión, la serie lleva a los personajes y al público por un autodescubrimiento, sobre ¿quiénes son?, ¿qué quieren de la vida?, ¿qué es lo realmente importante? Y, ¿dónde desean realizarse? Si bien esta producción no está planteada en ciudades como Nueva York, al estilo de Sex and the City, sí lleva al encuentro de las raíces en un pequeño pueblo de Kansas, la ciudad natal de su protagonista Sam, interpretada por Bridget Everett. Junto a ella también se encuentran Joel, como Jeff Hiller; así como Fred Rococo, representado por Murray Hill, y el novio de Joel, Michael, interpretado por Jon Hudson Odom.

Para responder a los interrogantes, los televidentes deberán recorrer de la mano de la protagonista su historia. En esta ocasión inspirada en la misma vida de Bridget Everett. Lo que pocos esperaban era que, a tan solo dos semanas de su estreno, esta comedia fuera renovada para una segunda temporada. Pero ¿cuál es la trama de la historia que la hace tan atractiva?

Creada por Hannah Bos y Paul Thureen, quienes habían colaborado en otras producciones del mismo género como High Maintenance, Somebody Somewhere es la historia de Sam. quien trata de encajar en el ambiente rural, de tradiciones tan enraizadas, en el que tanto tiempo ha pasado. A pesar de estar acostumbrada a ese entorno, bajo su fachada se ocultan conflictos relativos a su integración. Ese sentimiento de cierto desarraigo se acentúa cuando tiene que superar un proceso de duelo, derivado en aceptación, aunque siempre le queda el mundo de la música para desahogarse.

Su carrera como cantante es su auténtica pasión, aquello que le permite conocerse y comprenderse. Gracias a su talento, emprende un viaje que la lleva a socializar con gente ajena a su círculo habitual, aún más inadaptados que ella, que le enseñan a no rendirse a la hora de aceptarse y buscar su lugar en el mundo.

En medio de la historia aparecen conflictos externos. Jeff Hiller, como Joel, encuentra que sus sueños de fe, familia y electrodomésticos de cocina de alta gama se precipitan en una espiral de alegría, vergüenza, música y erupciones de estrés después de hacerse amigo de su ídolo de la escuela secundaria, Sam. Por su parte, Ed, quien descubre que enterrar los problemas de su familia solo los hace crecer, y el esposo de Tricia, Rick, interpretado por Danny McCarthy, guarda un secreto que hace girar la imaginación de Sam. Entre la nueva comunidad se encuentran Fred Rococo, un edafólogo universitario y maestro de ceremonias, interpretado por Murray Hill. O Mary Catherine Garrison, quien le da vida a Tricia, la perfecta hermana de Sam, pero viejos resentimientos resurgen cuando Tricia se cansa de vivir de acuerdo con los estándares de su ciudad natal.

“Creo que nos encontramos con Joel y Michael en una encrucijada en su relación, donde ambos quieren cosas diferentes. A Joel le ha gustado mucho Sam, y creo que muchas de las cosas que Michael aporta a la relación Joel las está encontrando ahora en Sam. De repente, él está jugando el segundo violín de Sam y la tercera rueda en sus citas. Y creo que el viaje que emprende Michael también es encontrar su voz de alguna manera”, explica Murray Hill.

Este regreso a los orígenes les demuestra que ese lugar tiene más conexión con ellos y es ahí donde entra el juego de ponerlos a dudar de lo que tienen y lo que no.

Por su parte, Jon Hudson asegura que se dejó cautivar por el personaje. “Michael es el novio de Joel, y yo me enamoré de lo que Paul y Hannah habían escrito. Comparto un interés en la improvisación, el cabaré y la escena teatral de Chicago, en la que crecí. En la escuela, estaba en el coro pensando que éramos los chicos más geniales de la cuadra. Fue bueno tener ese lenguaje común para llegar a eso, para crear esta pieza”.

Para Murray Hill, ser parte de esta serie aún lo deja sorprendido. Este actor fue el único que no tuvo que hacer audición. “Vengo del mundo de la vida nocturna, la vida nocturna queer, la vida nocturna heterosexual en la ciudad de Nueva York. He realizado giras internacionales con Dita von Teese y he estado muchas veces en Europa. Me encanta”. Las pantallas de HBO Max le han brindado la oportunidad de dar a conocer su trabajo en la realidad.

Somebody Somewhere no es una serie sobre personas exitosas. Hill se siente identificado con la producción. Comprende que es un programa inspirado en una “comunidad marginal”. Tanto él como Jon Hudson crecieron en pueblos y eso los llevó a buscar otras oportunidades en la ciudad. “Como una persona joven siendo queer, siendo trans, ni siquiera teníamos esas palabras en ese entonces. Sabía que tenía que salir del pueblo y llegar a la ciudad. Llegué a Nueva York, encontré toda una comunidad y elegí una familia y conocí a Bridget. En ese sentido, el programa refleja mis experiencias”.

“Sentí que había algo que me estaba perdiendo, sabiendo desde el principio que era gay y estando en esta ciudad que no necesariamente aceptaba eso. Definitivamente, quiero llevar toda esa experiencia de Wheaton, Illinois, a Manhattan, Kansas”, asegura Jon Hudson.

La experiencia de estos actores los hizo comprender que, aunque ellos encontraron un hogar ajeno a su entorno, en la serie los personajes se reconciliaron con lo que son, lo que tienen, lo que están construyendo y con la vida que los rodea. Por ahora, seguirán la aventura en la próxima temporada que se estrenará en la misma plataforma.