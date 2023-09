Sound of Freedom: la historia real de Kelly Suárez, la “Miss Cartagena” capturada

La mujer aparece en la cinta bajo el nombre de Katy Giselle, interpretada por Yessica Borroto Perryman. Foto: Metanoia - El Universal

“Después de rescatar a un niño de los traficantes, un agente federal descubre que la hermana del niño todavía está cautiva y decide embarcarse en una peligrosa misión para salvarla”, se lee en la sinopsis de la película “Sound of Freedom”, conocida en español como “Sonido de Libertad”. La cinta fue inspirada en hechos relacionados con operativos efectuados en octubre de 2014, uno de estos cuando se capturó a cinco personas en medio de una fiesta en la que se encontraban menores de edad entre los 13 y 17 años.

La operación fue liderada por agentes encubiertos de Estados Unidos, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Entre los detenidos se encontraba Kelly Suárez, exreina de belleza y quien representó al barrio Obrero en el Reinado de la Independencia de Cartagena de 2013. La mujer hacía parte de una agencia de modelaje llamada Stage Models Caribe, que de acuerdo a las autoridades se trataba de una fachada para explotar sexualmente a menores de edad.

Suárez fue capturada junto con Samuel Olave, Eduardo Ortega, Horacio Revollo y Juan Manuel Oquendo. En abril de 2016, la mujer fue liberada debido a un recurso de Hábeas Corpus instaurado por su abogado Otoniel Zabala. La exreina siempre aseguró su inocencia y dijo que su presencia en la fiesta había sido una invitación.

“De ese paseo, igual que los demás, me enteré por una invitación que nos mandaron en Facebook, en ese paseo no conocía a nadie. Pequé en sentarme en una mesa donde estaban sentados unos supuestos empresarios, que me iban a ayudar con una agencia, porque ese siempre ha sido mi sueño, tener una agencia de modelos. Pequé con sentarme en esa mesa, ya cuando vi, teníamos a la Fiscalía y el CTI encima”, le dijo la mujer a El Universal en esa época.

“Sound of Freedom” sigue al exagente del gobierno de Estados Unidos Tim Ballard, interpretado por Jim Caviezel, quien decide renunciar y dedicarse a rescatar menores de edad que hacen parte de redes de tráfico de personas y de explotación sexual. En la película Ballard se encamina a Colombia para rescatar a una niña, allí lidera varios operativos.

Kelly Suárez en “Sound of Freedom”

La exreina colombiana apareció adaptada en la película bajo el nombre de Katy Giselle, interpretada por la actriz Yessica Borroto Perryman. El personaje seduce con lujos y dinero a jóvenes y niños para hacerlos parte de la red criminal y es parte importante de la trama.

