La nueva película de Spider-Man llevará por título “Homesick” (”Nostalgia”), adelantando un tono más oscuro y maduro del personaje encarnado por Tom Holland.

Hace un año, el Universo Cinematográfico Marvel (UCM) lloraba la pérdida de Spider-Man después de que Sony y Disney no fueran capaces de renovar un acuerdo en virtud del que el Peter Parker encarnado por Tom Holland había compartido películas con Iron Man, Capitán América y compañía. (Le puede interesar: “The Illuminerdi”, el proyecto Marvel en el que podría regresar Iron Man)

Finalmente, y no sin intermediación de las propias estrellas, todo se arregló y el Hombre Araña volverá a vivir una aventura en solitario, la tercera ya, dentro del UCM. Un filme que ya podría haber revelado su título. (Lea también: Nia DaCosta será la directora de “Capitana Marvel 2″)

Y es que tras Homecoming (Regreso a casa) y Far From Home (Lejos de casa), la nueva película de Spider-Man llevará por título Homesick (Nostalgia), adelantando un tono más oscuro y maduro en una cinta en la que el personaje encarnado por Tom Holland está llamado a madurar y dar un gran paso para convertirse, en el futuro de las Fases 4 y 5 del Universo Marvel, en uno de los líderes de los Vengadores.

Hay que recordar que Peter Parker debe hacer frente no ya solo al tremendo sentimiento de tristeza tras la muerte de su mentor Tony Stark, algo que ya exploró en Far From Home, sino también a los últimos actos de Mysterio que puso todo patas arriba, revelando su identidad y acusándolo de asesinato.

Hay rumores que apuntan a que, entre la espada y la pared, el joven Parker tendrá incluso que afrontar las consecuencias penales de sus actos y recurrirá a un abogado... que puede ser Mark Murdock (Daredevil) o Jennifer Walters (She-Hulk) abriendo la puerta del UCM a algunos de estos emblemáticos personajes. (Además: Así era el cruel final original de X-Men)

Tristeza, nuevas responsabilidades, juicios, acoso mediático (por ahí andará también J.K. Simmons como J. Jonah Jameson), nuevos enemigos (se habla ya de Kraven el cazador o Escorpión, sin olvidar que El Buitre parece que está empeñado en reclutar a los Seis Siniestros)... así que no es de extrañar que, con todos estos elementos encima de la mesa, Parker sienta cierta nostalgia de sus despreocupados años de instituto.

Así, con este u otro título, Spider-Man 3 llegará a los cines el 17 de diciembre de 2021.