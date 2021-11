“Spider-Man No Way Home”: ¿confirma Jaime Foxx la presencia de Maguire y Garfield?

Tras meses de letargo, la maquinaria promocional de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man sin camino a casa) pisa el acelerador. Nuevo tráiler, avalancha de clips e imágenes promocionales que, sin embargo, aún no han dado a los fans lo que más desean: la confirmación de que Tobey Maguire y Andrew Gardfield, los otros Peter Parker cinematográficos, estarán en el filme.

Pero esta ansiada confirmación podría haber llegado de forma involuntaria por parte de uno de los villanos de la película. Y es que en sus redes sociales, Jaime Foxx, que retoma su papel como Electro de The Amazing Spider-Man 2, ha disparado, aún más, las constantes especulaciones, con sus comentarios en Instagram.

Para celebrar el lanzamiento del segundo tráiler de la película, Foxx publicó una imagen en la red social, donde se pueden ver, simplemente, unos cuantos relámpagos. El actor, feliz de interpretar de nuevo a Electro, acompaña la imagen con un escueto mensaje: “Light Em up #chasingspiders”.

Unos rayos acompañaban este breve mensaje que con su hashtag, persiguiendo arañas, en plural, no en singular, ha hecho saltar las alarmas de los fans marvelitas. ¿Cuántos Spider-Man entonces, aparecerán en No Way Home?

Otra presunta prueba más de la participación de Maguire y Garfield en el filme del Universo Cinematográfico Marvel que se suma a las teorías que aseguran que Sony y Marvel borraron digitalmente algunos planos del más reciente tráiler de Spider-Man: No Way Home.

Para descubrir si finalmente se produce la ansiada reunión de los dos actores con el Peter Parker de Tom Holland habrá que esperar al 17 de diciembre, cuando Spider-Man: No Way Home llegue a los cines.

