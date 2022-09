“Star Wars”: “The Princess and The Scoundrel”, el libro de Han Solo y Leia

Han Solo (Harrison Ford) y la princesa Leia (Carrie Fisher) en una escena de una de las entregas de "Star Wars". Foto: Cortesía: Disney

Los seguidores de “Star Wars”, que no son pocos en el planeta, están de felices al conocer, por fin, con más detalles sobre el enigmático y nunca visto matrimonio entre Han Solo y Leia, quienes componen una de las historias de amor más icónicas de la saga.

Así, el nuevo libro de la franquicia, “The Princess and The Scoundrel”, ha revelado el vestido de boda de la futura senadora de la República en su unión con el contrabandista más temerario de la Galaxia.

Aunque las nupcias entre Solo y Organa no aparecieran en ninguna de las cintas, la pareja se une tras los hechos relatados en “El retorno del Jedi”. No obstante, Beth Revis, autora de la nueva publicación, ha revelado con todo lujo de detalle, no solo cómo fue la ceremonia, sino también cómo lucía el vestido de boda de la princesa.

Ha sido Variety la encargada de publicar las primeras imágenes oficiales del vaporoso y verde atuendo que vestía Leia el día de su casamiento en “The Princess and The Scoundrel”.

Las ilustraciones muestran el vestido tanto por delante como por detrás, además de revelar el arreglo de flores que enmarca el pelo ondulado de la princesa.

Un fragmento del libro describe así la prenda: “Un vestido verde prado suave, bordado con flores similares a las que adornan el exterior del templo”. Como explica la publicación, se trata de una indumentaria que dejó sin palabras a todos los presentes, incluido su futuro marido.

“Han apenas podía respirar cuando ella se acercó a él, había alegría en sus ojos. Leia nunca se había parecido más a sí misma que en este momento. No era majestuosa ni noble. No era el epítome de la gracia o el rostro de la Rebelión. En este momento, Leia ya no era la princesa del pueblo. Era más hermosa porque solo era ella misma. Solo Leia”, continúa el fragmento, que relata el enlace acontecido en uno de los escenarios más mágicos del bosque de Endor, el denominado Gran Árbol.

“Su matrimonio, y la paz y prosperidad que representa, son un pararrayos para todos, incluidos los restos imperiales que aún se aferran al poder. Enfrentados a su hora más desesperada, los soldados del Imperio se han dispersado por la galaxia, ocultándose en planetas aislados y vulnerables a su influencia. A medida que el Halcón Milenario viaja de mundo en mundo, una cosa queda clara: la guerra no ha acabado. Pero a medida que se acerca el peligro, Han y Leia descubren que no luchan sus mejores batallas solos, sino como marido y mujer”, narra la sinopsis oficial del libro.