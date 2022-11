Tarantino arremete contra DC y Marvel y pide que el cine de superhéroes se acabe

El director de Kill Bill asegura que su última película no será de superhéroes. Foto: Getty Images

Desde hace décadas los superhéroes han tenido una buena acogida cuando de películas se trata. Espectadores en todo el mundo han sido atraídos y seducidos por los universos extendidos y los formatos transmedia y crosmedia de sus superhéroes favoritos, ya sean de la casa Marvel, DC o independientes.

A pesar de que los personajes con poderes y grupos que luchan contra la maldad del mundo han inundado Hollywood y producido buenas cifras de ganancias, personas de la industria del cine como directores y actores, algunas veces vistos interpretando a superhéroes, han manifestado su descontento por la sobreproducción de películas con esta temática.

Quentin Tarantino se suma a las voces que rechazan a la industria de los superhéroes en el cine, junto al creador del comic V de Vendetta y a la actriz que interpreta a la Bruja Escarlata en Marvel.

“Hay que ser un asalariado para hacer esas cosas. Yo no soy un asalariado. No estoy buscando un trabajo”, fueron las palabras de Tarantino en una entrevista en Los Ángeles Times.

También asegura que desea que pase esa moda de los superhéroes, haciendo un símil con la caída de los musicales en los años sesenta y cómo la industria, de la época, ansiaban eso. Según Tarantino, no es el único que espera eso pues “muchos cineastas de este tiempo están deseando que llegue el día en el que pueda puedan decir lo mismo de las películas de superhéroes”.

La última película de Tarantino no será de superhéroes

Quentin Tarantino, casi desde sus inicios como director, ha manifestado que no hará más de 10 películas, es decir que no escribirá y/o dirigirá más películas luego de su décima cinta.

A lo largo de los años, muchos de sus seguidores, con esperanza, creyeron que con el tiempo cambiaría de opinión, pero, al contrario, ha afirmado más su idea y con dura convicción sostiene que solo hará 10 películas.

Luego de 30 años como realizador audiovisual confiesa que, a comparación de otros directores, ha hecho pocas películas, pero que ha dado lo mejor en cada una de ella y además asegura que a pesar de ser un director muy joven él sabe que todos los directores empiezan a decaer en la calidad de sus cintas.

Tarantino ha dirigido nueve películas: Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, Death Proof, Inglorious Basterds, Django Unchained, The Hateful Eight y Once Upon A Time In Hollywood.

