Tchéky Karyo le sigue los pasos al detective Baptiste

Tchéky Karyo ha interpretado al detective francés Julien Baptiste durante casi 8 años. / Cortesía: Starzplay Foto: GABOR KOTSCHY

¿En qué se diferencia Julien Baptiste de los demás detectives?

Julien tiene mucho en común con otros detectives. Hace bien su trabajo y tiene una habilidad singular y un gran instinto para cada caso en el que trabaja. Yo diría que lo que hace diferente a Julien es que está jubilado, pero sigue trabajando, y nadie lo contrata, sino que él elige en qué caso se involucra. Siempre es un extraño o intruso. ¡Y es francés!

¿Qué hace que este detective sea tan bueno en su trabajo?

Él sigue investigando casos, aunque no le paguen, así que no busca la fama ni nada parecido. Tiene tiempo, así que se entrega de lleno y da todo en cada caso. Julien se involucra y está ansioso por resolver esos casos, por encontrar la verdad. Eso es lo que le hace tan bueno en su misión.

(Le recomendamos: Spider Man No Way Home: Los planes de Marvel para volver a Zendaya en superheroina)

Baptiste I Tráiler Oficial I STARZPLAY

¿Qué es lo que más admira usted de Julien Baptiste?

Admiro su instinto. No es formal y es capaz de caminar por el lado salvaje. Es capaz de escuchar a la gente. Siento que podría ser un buen amigo suyo. He interpretado el personaje de Julien Baptiste durante casi ocho años. Es muy especial para mí, es una de las mejores experiencias que he tenido como actor, trabajar con esta maravillosa producción, les tengo mucho cariño. Se siente como una recompensa porque todos son tan brillantes, humildes y talentosos. Para mí, como actor, es tan enriquecedor.

¿Cómo podría describir la relación entre Julien y Emma Chambers?

Aprenden el uno del otro. Al principio, Emma está un poco sorprendida por este desconocido. Julien no tiene miedo de traspasar el umbral y es quizás un poco iluso. En la desesperación que atraviesa Emma, Julien aporta algo mágico, un tipo diferente de esperanza y eso les ayuda a salir del atolladero en el que se encuentran con el caso. Ella admira su determinación, su resistencia y su total inmersión en la situación. No se rinde. Hay un intercambio entre Julien y Emma, en el que ella recuerda cómo ha acabado en esta situación y se ríe de sus desgracias, pero Julien admira que Emma no haya pestañeado ni haya roto el paso a pesar de su situación.

¿Qué aporta Fiona Shaw al papel de Emma Chambers?

Fiona es muy generosa, da mucho, y no da por sentada la situación y lo escrito. Actuar con un ser humano y una actriz tan brillante es un regalo. También aprecio que, a pesar de ser de orígenes tan diferentes, en cierto modo —ella es británica, yo soy francés—, tenemos las mismas referencias culturales. Ella conoce a la misma gente que yo conozco en Francia y eso nos servía de punto en común. Fue conmovedor e invaluable conocer a Fiona. ¡La quiero de verdad!

¿Cómo fue el rodaje en Budapest?

Ámsterdam se convirtió en un personaje por sí mismo en la serie teniendo en cuenta la forma en que se desarrolló cada escena. En la segunda temporada, Hungría es igualmente un personaje en la forma en que se desarrolla la historia, no en cuanto a atributos turísticos, sino más bien como una sociedad en crisis.

(Le puede interesar: Alain Chabat: actuar sin pensar demasiado)

¿Con qué elemento de la serie “Baptiste” quiere que el público se identifique?

Pasarán por una montaña rusa: estarán junto a Emma Chambers y Julien Baptiste mientras atraviesan la confusión y se enfrentan a la corrupción. Espero que el público sienta afecto por Emma y su deseo de encontrar a su familia junto a Julien.

¿En qué tipo de viaje se embarca el público al ver la segunda temporada de esta serie?

Hay muchos giros y sorpresas. Acompañaran a Julien y Emma en su viaje y la serie en sí misma también dará mucho de qué hablar en cuanto a cómo cada uno se enfrentaría a este tipo de situaciones. También se divertirán, ya que hay momentos de humor. Harry y Jack Williams saben intercalar aspectos de la vida humana en estos escenarios. Por su forma de escribir, saben que la vida no es una comedia directa ni tampoco una tragedia directa, sino que tiene algo de cada una.