Spider Man No Way Home: Los planes de Marvel para volver a Zendaya en superheroina

En Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) el héroe encarnado por Tom Holland recibe la visita tanto de aliados como de enemigos del multiverso pero, como siempre, acompañado de su amigo Ned Leed (Jacob Batalon) y su ahora pareja MJ (Zendaya). Precisamente, Marvel Studios quería convertir a la novia del Peter Parker (Tom Holland) en una superheroína en un nuevo filme de la franquicia.

Así lo constató la propia actriz durante una entrevista concedida al medio ruso OK Na Svyazi cuando a los protagonistas del filme les preguntaron si era realmente cierto que los productores querían convertir a MJ en una superheroína. El propio Tom Holland explicó que “lo intentaron durante un tiempo”.

Por su parte, Zendaya, quiso reafirmarse en su personaje añadiendo que se sentía muy feliz con su MJ tal como es. “Dejo lo del superhéroe a este”, bromeó la actriz. La intérprete explicó que prefería no serlo, ya que más superpoderes podrían interferir en la “estupenda amistad” creada por Jon Watts entre MJ, Peter y Ned, alegando que hay una “bonita historia de cariño entre ellos”.

Además, quiso añadir que su personaje funciona mejor cuando forma parte de un equipo. “Spider-Man salva al mundo, pero necesita ayuda, ¿sabes?”, respondió reafirmando así, su posición dentro de la trama.

“No puede hacerlo solo, a fin de cuentas solo es un adolescente tratando de resolver las cosas, ahí es donde entran Ned y MJ y tratan de ayudarlo a lograrlo. Todos son chicos muy inteligentes, no lo olvidemos. Ellos juntan sus cerebros, están ahí el uno para el otro y se apoyan entre sí, así que estoy totalmente conforme con ser parte de un equipo”, concluyó Zendaya.

Cabe recordar que la encarnación del personaje de MJ en el Universo Cinematográfico Marvel es muy diferente a la de los comics. Un hecho que se evidenció en Spider-Man: No Way Home cuando se develó que las siglas de su nombre significaban, Michelle Jones en lugar de Mary Jane.

Como los fans marvelitas recordarán, a lo largo de la historia del personaje en las viñetas, Mary Jane Watson, además de ser la compañera sentimental de Peter Parker, ha adoptado también el papel de superheroína. Uno de los más singulares fue el de Red Sonja, cuando MJ fue poseída por una antigua espada encantada que alberga el espíritu de la guerrera del pelo rojo, transformándose en la heroína de la era hyboria para detener al hechicero Kulan-Gath que ha sido transportado a la época actual.

Otra de las identidades que ha tenido en los comics, en este caso más clásica, es la de Spider-Woman. Además, en la serie de cómics de 2015 Amazing Spider-Man: Renew Your Vows, ella bajo el alias de Spinneret y Peter son una feliz pareja que lucha contra el crimen junto a su hija, Annie, quien también tiene poderes. Por lo que, no es de extrañar que los productores quisieran explorar este terreno con Zendaya en Spider-Man: No Way Home