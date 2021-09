Teatro Digital presenta las acrobacias mágicas en 3D de “El bastón de oro”

El escenario del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, retransmitirá “El bastón de oro”, una obra de la Compañía Acrobática de Nanjing. Esta pieza está basada en una obra tradicional de China, Peregrinación al oeste.

Teatro Digital continúa su programación. Esta vez llegará “El bastón de oro”, un drama representado a través de acrobacias mágicas en 3D a gran escala que está basado en Peregrinación al Oeste, una historia tradicional china que es considerada una obra maestra. Este montaje de la Compañía Acrobática Nanjing hace parte de la franja Grandes espectáculos y estará disponible del 23 al 30 de septiembre en el perfil de Facebook del Teatro Mayor y en la página www.teatrodigital.org.

En esta producción, la compañía relata la historia del bastón de oro, un objeto que vino a este mundo para encontrar a su alma gemela, un chico llamado Xi You. El bastón le enseña a Xi You a practicar su magia con el fin de derrotar a Chi You, enemigo mortal del Rey Mono. Esta historia, llena de batallas y aprendizajes, muestra la importancia de la perseverancia y la bondad.

Además de la historia, llama la atención la riqueza visual de este espectáculo, en donde se presenta toda una coreografía acrobática en imágenes de alta calidad. El bastón de oro es realizado por la compañía Acrobática Nanjing, conocida por sus diferentes interpretaciones de la literatura China protagonizadas por más de 160 artistas. Esta compañía surgió en 1957 y desde sus inicios ha incorporado elementos de diversas naturalezas en sus presentaciones y ha explorado la herencia y el desarrollo de las habilidades acrobáticas tradicionales de China. Asimismo, el grupo toma como referencia la esencia de las acrobacias extranjeras y de otras categorías artísticas para lanzar espectáculos innovadores caracterizados por su estilo y exquisita habilidad.

Sus integrantes también hacen parte de otras compañías y cuentan con una extensa formación en acrobacias, aspecto que les permite innovar en lo artístico para formar nuevos bailarines y crear obras clásicas. Además, la institución ha mantenido como base los avances tecnológicos y un mecanismo de desarrollo sostenible.

En los últimos años ha llevado a cabo de manera constante una serie de noches temáticas acrobáticas entre las cuales se encuentran Una variedad de colores, Golondrinas menores volando en el aire y Sueño del espacio.