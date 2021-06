“The Staircase”, el nuevo proyecto de Sophie Turner con HBO

La miniserie de ocho capítulos, cuya traducción en español es “El caso de la escalera”, está inspirada en una truculenta historia real del escritor de novelas policiales Michael Peterson, quien en 2001 fue acusado de matar a su esposa.

Sophie Turner vuelve al hogar que la convirtió en una estrella planetaria. La actriz que dio vida a Sansa Stark durante las ocho temporadas de Game of Thrones (Juego de tronos) regresa a HBO con una nueva serie, The Staircase (El caso de la escalera).

Un proyecto en el que Turner compartirá protagonismo con Colin Firth y Toni Collette y que está inspirado en una truculenta historia real del escritor de novelas policiales Michael Peterson, que en 2001 fue acusado de matar a su esposa. Un caso que ya fue llevado a la pantalla en una serie documental francesa dirigida por Jean-Xavier de Lestrade estrenada en 2004.

Turner dará vida a Margaret Ratliff, una de las hijas adoptivas del novelista norteamericano que a su vez estará interpretado por Colin Firth. Toni Collette será la encargada de dar vida a Kathleen, esposa y víctima del escritor cuyo cadáver fue hallado a los pies de una escalera en la casa del matrimonio.

Para determinar si la muerte fue accidental o un asesinato perpetrado por el novelista, el caso tuvo una larga trayectoria judicial, que se prolongó por más de 15 años, que fue seguida por la mencionada serie documental con nuevas entregas: The Staircase 2. The Last Chance en 2013 y The Staircase en 2018.

Juliette Binoche, Rosemarie DeWitt y Parker Posey completan el reparto de esta miniserie de ocho capítulos que estará dirigida por Antonio Campos (El diablo a todas horas, The Sinner) que ha escrito el guion junto a Maggie Cohn (American Crime Story).