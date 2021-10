Timothée Chalamet: el héroe adolescente de “Duna”

Antes de participar en la película Duna, el actor Timothée Chalamet ya había edificado toda la historia en su imaginación. Desde que tuvo en su poder el libro de Frank Herbert supo que ese relato podía desarrollarse muy bien en un formato cinematográfico.

(Le recomendamos: Jodie Comer: la voz resiliente en “El último duelo”)

Pasaron algunos años, protagonizó películas como Call Me by Your Name y Little Women, y al actor franco-estadounidense le llegó la oportunidad de interpretar a Paul Artreides en la más reciente apuesta del director Denis Villeneuve.

Dune (2021) Tráiler Oficial Subtitulado

Conversamos con Timothée Chalamet sobre su nueva incursión en el cine, contó cómo describe el suspenso en Duna y dijo que le preocupa estar en un punto tan alto en su carrera con tan solo 26 años.

(Lea también: No solo El Juego del Calamar, aquí otras series polémicas de Netflix, HBO y más)

¿Qué fue lo que lo motivó a participar en un proyecto cinematográfico como “Duna”?

Lo que me inclinó a ser parte de la película Duna fue el libro de Frank Herbert. Ese fue el punto de partida, porque ese relato inspiró grandes historias, así como ha sucedido con Star Wars. Ya entrando en el desarrollo de la historia, puedo decir que me gusta que Paul Artreides, mi personaje en el filme, es un joven que se encuentra en circunstancias en las que debe crecer, incluso en los momentos más inesperados.

Después de leer el libro de Frank Herbert y ya con el guion de la película en sus manos, ¿qué ideas corrieron por su cabeza?

Luego de leerlo me encantó la manera como nuestros guionistas lo condensaron y lo pasaron a un relato inicial, tomando como precaución no delatar lo que va a pasar en el transcurso de la saga. El guion es impresionante. Quedé realmente sorprendido cuando lo leí.

(Además: El Bogotá Short Film Festival celebra presencial su edición 19)

¿Qué fue lo que más lo sorprendió del guion a cargo de Jon Spaihts, Eric Roth y el propio director Denis Villeneuve?

Desde el comienzo escogieron muy bien lo esencial de los personajes, y ese es un mérito grande. Además, lograron darles relevancia a elementos pequeños, a simples detalles, que resultan ser claves dentro de este universo de Duna tan singular. Estoy seguro de que los fans van a amar a los personajes y se van a dar cuenta de esos detalles de los que les hablo. Denis (Villeneuve) supo muy bien escoger cuáles elementos debía integrar a la historia.

¿Cómo podría describir a su personaje de Paul Artreides en la película “Duna”?

Paul Artreides es el hijo del duque Leto, el personaje que interpreta Oscar Isaac. Es un adolescente que empieza a formar parte de esta travesía tan particular, donde su familia es aniquilada y él está obligado a huir para salvarse. Ese es un poco el contexto de Paul, y lo único que espero es que él, ojalá más adelante, pueda vengar la muerte de los Artreides.

(Le puede interesar: Ruby Rose denuncia maltrato laboral en “Batwoman”)

A propósito de la familia de Paul, ¿quiénes son los Artreides?, ¿qué puede contar de ellos?

Los Artreides son honorables, y tal vez por esa condición y algunas de sus demás cualidades resultan ser la envidia del emperador. Desde los otros planetas admiran a los Artreides por su honradez y valentía. Viven en Caladan, pero son obligados a mudarse al planeta de Arakis (Duna).

Ya mencionó a Oscar Isaac, ¿pero cómo fue trabajar con el resto del elenco?

Ha sido una gran experiencia para mí en todo sentido. Amé trabajar con Rebecca Ferguson, es una excelente actriz. El hecho de compartir escenas con Oscar Isaac, puedo decir que es un verdadero sueño hecho realidad. He visto y disfrutado sus obras de teatro en Nueva York, así que admiro profundamente sus capacidades actorales. También aprendí mucho al lado de Josh Brolin, es un gran tipo y me llama la atención toda la pasión que siente por este oficio. En realidad, todos son admirables.

(También: Netflix se prepara para protesta LGBTIQ+ por especial de comedia “The Closer”)

Ya habíamos conocido el trabajo de Denis Villeneuve en producciones como “La legada” o “Blade Runner 2049”, ¿cómo fue su experiencia con este director?

Estar a las órdenes cinematográficas de un director como Denis Villeneuve es otro de los sueños convertidos en realidad, que me está dejando mi paso por la película Duna. Creo que la palabra que mejor describe mi sensación es “honor”, para mí decir que actué bajo la guía de alguien así es más que un privilegio. Poder actuar con ese maestro a esta edad, es el pico de mi carrera... y eso no deja de asustarme un poco.

¿Qué puede esperar la audiencia de una propuesta como “Duna”?

Lo único que espero es que el público aprecie la historia de este héroe genuino que está de fuga porque debe salvar su vida. No tengo la menor duda de que la audiencia va a entrar en un universo único, incomparable y nunca visto en las películas. Duna resulta ser tan atractiva para quienes somos parte de ella como para el público, porque su relato siempre se caracterizará por estar plagado de mucha incertidumbre y mantener en suspenso la historia.