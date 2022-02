Todo lo que debe saber sobre los Premios Oscar 2022: películas y actores nominados

Oscar Foto: Agencia AFP

La carrera hacia los Óscar entró en su recta final y las nominaciones conocidas este martes dejan diversas anécdotas, sorpresas y decepciones para la entrega de las estatuillas el próximo 27 de marzo.

La edición de este año premió a dos parejas. Los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz disputarán las estatuillas a mejor actor y mejor actriz, respectivamente por “Being the Ricardos” y “Madres Paralelas”. Es la cuarta nominación para ambos, que ya ganaron un Óscar cada uno.

Le puede interesar: “Encanto” obtiene tres nominaciones para los Premios Óscar 2022

“Estoy muy contento, especialmente por Penélope. Yo estoy muy contento por lo mío, pero lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo”, dijo Bardem en Madrid.

Kirsten Dunst y Jesse Plemons conforman la otra pareja nominada para esta edición. Los dos son candidatos a mejor actriz de reparto y mejor actor de reparto, respectivamente, por sus papeles en “The Power of the Dog”.

Lea también: Lista nominados a los Premios Oscar: Encanto, Poder del Perro; la guía completa

Benedict Cumberbatch (“The Power of The Dog”), Andrew Garfield (“Tick, Tick… Boom!”), Will Smith (“King Richard”), Denzel Washington (“The Tragedy of Macbeth”)y Javier Bardem (“Being the Ricardos”) ya contaban en sus palmareses con nominaciones previas en la categoría de mejor actor. Así que, por primera vez en 41 años, no competirán actores novatos en este registro.

El titán de Hollywood Steven Spielberg hizo historia en los Óscar este martes. “Amor sin barreras”, que entró en la lista de mejor película, lo convirtió en el primer productor que conquista once nominaciones.

También se anotó una octava nominación como mejor director, colocándolo al lado del gran Billy Wilder, y atrás sólo de Martin Scorsese y William Wyler.

Jane Campion, con “El poder del perro”, es la primera mujer en ser nominada dos veces a la categoría de mejor director, que disputó también hace 28 años con “La lección de piano”.

Con su amplia trayectoria, Kenneth Branagh es la primera persona en ser nominada a siete categorías diferentes por la Academia.

El director de “Belfast” nunca ganó un Óscar, pero este año compite por mejor película, mejor director y mejor guión original, entre otras.

La decepción llegó para Lady Gaga (“The House of Gucci”), quien no está entre las elegidas a mejor actriz. La artista estuvo nominada a los BAFTA, Globos de Oro y los premios del Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG, por su siglas en inglés.