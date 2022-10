Velma de “Scooby-Doo” y otros personajes LGBTIQ+ en series animadas

El personaje de Vilma Dinkley ha sido interpretado por Linda Cardellini, Hayley Kiyoko, Kate Micucci y Gina Rodríguez. Foto: Cortesía: Warner Bros. Pictures

La serie para adultos contará con violencia explícita, humor negro y después de tantos guiños y censuras en series y películas de la franquicia, por fin sale del closet uno de los personajes más importantes.

Velma Dinkley, es la integrante más inteligente de la pandilla de Scooby-Doo, quien es reconocida por su saco naranja, su falda roja, sus medias hasta las rodillas y sus gafas, quién ahora será sudasiática y lesbiana.

James Gunn, director de películas como Guardianes de la Galaxia, Escuadrón Suicida y los live action de Scooby Doo, a inicios del 2000, reconoció que en sus guiones “Velma era explícitamente homosexual”, pero que Warner Bros quiso censurarla.

¿Cómo será la serie?

Esta serie animada tendrá diez capítulos y tendrá a Charlie Grandy, escritor y productor de la serie The Office y The Mindy Project, como showrunner, y a Mindy Kaling, protagonista en The Mindy Project, quien será la voz de Velma.

“No puedo entender cómo hay gente que es incapaz de imaginar que haya una chica india que sea inteligente, nerd, con una vista terrible y fan de resolver misterios”, mencionó Kaling refiriéndose a las primeras críticas por la nueva reinterpretación de Velma.

Este spin-off llegará a HBO Max el año que viene y se revelara un poco más en la Comic-Con de Nueva York.

Otros protagonistas Lesbianas en la animación

Velma no ha sido la primera protagonista LGBTIQ+ en series animadas.

La Leyenda de Korra

En la serie de Nickelodeon, Avatar: La leyenda de Korra, nos mostraron una protagonista que en el desarrollo de las temporadas va teniendo intereses amorosos y solo en el último capítulo muestran una gran revelación.

Korra, y su amiga Asumi, se toman de las manos y cierran su historia con una mirada profunda. Para muchos seguidores eso solo era un símbolo de amistad, pero semanas después los creadores de la serie confirmaron que ellas dos serían pareja.

“Puedes celebrarlo, adoptarlo, aceptarlo, superarlo, o lo que sea que necesites hacer, pero no puedes negarlo. Esa es la historia oficial. Hemos recibido prensa muy positiva sobre el final de la serie en la última semana y prácticamente todos ellos lo han entendido bien: Korra y Asami se han enamorado. ¿Eran amigas? Sí, y lo siguen siendo, pero ahora tienen una relación romántica”, escribió en twitter Bryan Konietzko, creador de la serie.

Decime que no entendiste el mensaje de "La leyenda de Korra" sin decir que no entendiste el mensaje de "La leyenda de Korra".



— El final es malísimo. Se nota que solo lo agregaron porque estamos en épocas de inclusión y ser lesbiana está de moda.



😂😂😂 pic.twitter.com/llfqKE7Sjy — Nicolás de Leo (@Templo_Ateneo) November 9, 2021

Hora de Aventura

En Hora de Aventura, serie de Cartoon Network, mostraron a dos personajes mujeres, Marceline, una chica vampiro que le gusta el rock, es despreocupada y rebelde y a la Princesa Chicle, una monarca del reino de azúcar, que además de ser científica es muy estricta.

Al inicio de la serie la relación entre ellas dos es difícil, pues al ser tan diferentes el espectador llega a sentir que se odian, pero a lo largo de la evolución de la historia y de sus personajes se va formando una relación de amistad. Es en el último capítulo en donde vemos un beso entre ellas, confirmando que sentían atracción.

“Hay mucho material para sacar conclusiones. No quiero ahondar sobre su futuro – cómo será su relación tras esto y cosas por el estilo – pero hay bastantes piezas con las que puedes construir e imaginar el rumbo que tomarán sus vidas desde ahora. […] Sabíamos que queríamos incorporar esto y, al final, no tenemos control sobre la manera en la que las personas recordarán las cosas”, comentó uno de los productores.

Esto de verdad esta pasando? La Princesa Chicle y Marcelin *crying* al fin, esperé tanto tiempo esto pic.twitter.com/hlMxBEIlR0 — :x (@ev_pitt09) September 4, 2018

Sailor Moon

En los noventa, tras la expansión del anime en Latinoamérica, en la serie Sailor Moon presentaron a Haruka y Michiru, la Sailor Urano y la Sailor Neptune, respectivamente. En el desarrollo de la tercera temporada queda en evidencia como Haruka se siente atraída por mujeres y Michiru le coquetea tanto a hombres como a mujeres.

La relación entre ellas dos se vuelve más íntima, pues van teniendo cercanía hasta desarrollar un romance que en varios capítulos se pudo ver.

A pesar de los guiños constantes a su romance y que en las versiones japonesas su amor no provocaba problema, fue gracias a la censura extranjera que terminaron siendo primas, eliminando muchas escenas y causando huecos en el guion.