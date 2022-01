Video de La Disidencia, de El Espectador, está nominado a los premios GLAAD

Vogue en el Paro Nacional y Transmilenio: ¿Qué hay detrás? Foto: la disidencia

GLAAD, la organización global que se dedica a promover la visibilización respetuosa e incluyente de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ) en los medios de comunicación, acaba de anunciar la lista de nominados de la edición número 33 de sus premios anuales. Los GLAAD Media Awards honran a los medios que representan de forma justa, precisa e inclusiva a las personas LGBTQ. El certamen existe desde 1990 y es considerado el programa anual de premios LGBTQ más visible del mundo. La Disidencia, el canal de YouTube de El Espectador para hablar de diversidad sexual, está nominada en la categoría de periodismo digital, video o multimedia en español. (Vogue en el Paro Nacional y Transmilenio: ¿Qué hay detrás? | La Disidencia)

El video que logró la nominación de GLAAD se titula “Vogue en el Paro Nacional y Transmilenio: ¿Qué hay detrás?” y fue publicado el 5 de mayo 2021, cuando cientos de ciudadanos salieron a las calles de Colombia para protestar en medio del descontento social. Por esos días, se volvió tendencia un baile conocido como “vogue”, cuya puesta en escena se apoderó de Transmilenio y la Plaza de Bolívar, en Bogotá. La Disidencia entrevistó con Piisciiss, Axid y Nova, las artífices de esta apuesta, y explicó por qué el movimiento dancístico era en sí mismo una manifestación de resistencia y protesta en medio de las marchas que habían iniciado en el país desde el 28 de abril de 2021.(Aquí puede ver la lista completa de nominados)

El equipo de El Espectador que fue nominado está integrado por Jahira Quintero, pedagoga, integrante y presentadora de La Disidencia; Pilar Cuartas Rodríguez, periodista de investigación de El Espectador, integrante y guionista de La Disidencia ; Laura Salomón, realizadora de El Espectador; Dani Jara, realizador; y Piisciiss, Nova y Axid, activistas y protagonistas del baile de vogue que se volvió tendencia en el paro nacional. (De Demi Lovato a Isabella Castiblanco: ¿Qué es la pansexualidad? | La Disidencia)

Las ceremonias de premiación se celebrarán en Los Ángeles el próximo 2 de abril y en Nueva York el 6 de mayo. “Los medios de comunicación pueden crear un cambio positivo y los nominados de este año representan poderosos proyectos, historias y creadores que cambiaron positivamente la cultura y iluminaron a las audiencias con historias LGBTQ nuevas e impactantes. Hay más nominados este año que nunca, destacando un panorama creciente de visibilidad LGBTQ y sirviendo como recordatorio del papel crítico que el cine, la televisión, la música, el periodismo y otras formas de medios pueden desempeñar en la creciente aceptación LGBTQ frente a los ataques continuos contra nuestra comunidad”, dijo la presidenta y CEO de GLAAD, Sarah Kate Ellis. (Paro nacional: la primera línea trans feminista marikona | La Disidencia)

HBO/HBO Max, Netflix, Hulu, Univision y Telemundo son otras de las compañías y medios de comunicación nominados en esta edición de los premios GLAAD. Algunos de los programas de televisión nominados cuentan con personajes trans y/o no binarios, incluyendo: Pose, 9-1-1: Lone Star, The Chi, Good Trouble, Grey’s Anatomy, The L Word: Generation Q, Star Trek: Discovery, Supergirl, Gentefied, Saved by the Bell, Sex Education, Shrill, Work in Progress, 4400, The Sex Lives of College Girls, Sort Of, With Love; y The Last Man.

“Después de décadas de que los personajes LGBTQ fueran excluidos, marginados o tergiversados en la televisión, es increíblemente poderoso ver cuántas series introdujeron personajes e historias LGBTQ frescos, impactantes y completamente desarrollados en su primera temporada, muchos de los cuales fueron algunos de los programas más queridos del año”, añadió la presidenta y CEO de GLAAD, Sarah Kate Ellis. (¿El que no salte es maricón? Paren la discriminación en el paro nacional | La Disidencia)