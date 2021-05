“Wandavision” arrasa en los MTV Movie & TV Awards 2021

El Hollywood Palladium de Los Ángeles fue el escenario para la celebración de los MTV Movie & TV Awards 2021, los galardones de cine y televisión. La serie de Disney+ fue la gran ganadora de la noche con los premios a mejor serie, mejor actuación, mejor lucha y mejor villana.

El Hollywood Palladium de Los Ángeles acogió el domingo 16 de mayo los MTV Movie & TV Awards 2021, galardones de cine y televisión presentados por Leslie Jones. WandaVision (Bruja Escarlata y Visión) se convirtió en la gran vencedora de la noche, llevándose cuatro reconocimientos.

La serie de Disney+ se hizo con los premios a mejor serie; mejor actuación en serie para Elizabeth Olsen; mejor lucha por la pelea entre Wanda y Agatha; y mejor villana para Kathryn Hahn. “Wandavision” (Bruja Escarlata y Visión) no fue la única serie de Marvel que se llevó un premio, ya que Anthony Mackie fue elegido mejor héroe por su papel en “Falcon y el Soldado de Invierno”. Además, la producción se llevó el premio a mejor dúo para Mackie y Sebastian Stan.

A todos los chicos: Para siempre, producción de Netflix, fue elegida mejor película, mientras que el galardón a mejor actuación en una película fue a parar al fallecido Chadwick Boseman por La madre del blues. Otra producción de Netflix galardonada fue Los Bridgerton, ya que Regé-Jean Page se llevó el premio a mejor actuación rompedora. El reconocimiento a la mejor interpretación aterradora fue para Victoria Pedretti por La maldición de Bly Manor, también de Netflix.

Scarlett Johansson se hizo con el premio Generation, que rinde homenaje a los actores cuyas diversas contribuciones tanto al cine como a la televisión los han convertido en personalidades destacadas. Por su parte, Sacha Baron Cohen recibió el premio Comedic Genius.

Lista completa de premiados en los MTV Movie & TV Awards 2021

Mejor Película

· A todos los chicos: Para siempre

Mejor Serie

· Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)

Mejor Actuación en Película

· Chadwick Boseman - La madre del blues

Mejor Actuación en Serie

· Elizabeth Olsen - Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)

Mejor Héroe

· Anthony Mackie - Falcon y el Soldado de Invierno

Mejor Villano

· Kathryn Hahn - Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)

Mejor Beso

· Chase Stokes & Madelyn Cline - Outer Banks

Mejor actuación cómica

· Leslie Jones - El rey de Zamunda

Mejor Actuación Rompedora

· Regé-Jean Page - Los Bridgerton

Mejor Lucha

· Bruja Escarlata y Visión (WandaVision): Wanda contra Agatha

Mejor Dúo

· Falcon y el Soldado de invierno - Falcon (Anthony Mackie) y el Soldado de invierno (Sebastian Stan)

Interpretación Más Aterradora

· Victoria Pedretti - La maldición de Bly Manor

Mejor Momento Musical

· Edge of Great - Julie and the Phantoms

Premio MTV Generation

· Scarlett Johansson

Premio Comedic Genius

· Sacha Baron Cohen