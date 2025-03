Will Smith vuelve a la música y hace referencia a la bofetada a Chris Rock

Will Smith (D) abofetea al presentador de la gala Chris Rock (I) durante la 94ª ceremonia anual de los Premios de la Academia de Cine estadounidense en 2022. / Crédito: EFE Etienne Laurent Foto: EFE - ETIENNE LAURENT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A los 56 años y con cuatro premios Grammy, Will Smith, que alcanzó la fama en su faceta musical como parte de DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, presenta un nuevo trabajo musical. En su nuevo álbum, “Based on a True Story”, Smith hace referencia al incidente ocurrido en la 94.ª edición de los Premios Óscar, celebrada el 27 de marzo de 2022, cuando subió al escenario y le dio una bofetada a Chris Rock.

Ese momento, la reacción a una broma que Rock hizo sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, esposa de Smith, se convirtió en uno de los más comentados en la historia reciente de la ceremonia. La broma de Rock sobre la alopecia de Pinkett desató la reacción impulsiva del actor.

Este incidente ocurrió durante la presentación de Rock al premio a Mejor Largometraje Documental. A pesar de la controversia, Smith continuó la noche ganando el Óscar al Mejor Actor. No fue hasta su discurso posterior que pidió disculpas a la Academia y a otros nominados, aunque no lo hizo con Rock en ese momento. Al día siguiente, Smith se disculpó públicamente con el comediante a través de sus redes sociales.

Sobre su nuevo álbum

La segunda pista de su álbum “Based on a True Story”, titulada “Int. Barbershop — Day”, comienza con la frase: “Will Smith ha sido cancelado / Oh, no, no puedes cancelar a un icono”. En esta canción, que cuenta con la colaboración de DJ Jazzy Jeff y B. Simone, el rapero y actor aborda los rumores y opiniones que han circulado sobre él tras el controvertido incidente en los Óscar de 2022.

En el tema, una de las voces que lo acompaña comenta: “Escuché que ganó el Óscar, pero tuvo que devolverlo”, haciendo referencia al premio a Mejor Actor que Smith recibió por su papel en “King Richard” (“El método Williams”), poco después de agredir a Chris Rock en el escenario durante la gala.

En “Int. Barbershop — Day”, la letra continúa con una crítica más directa: “Él (Smith) y Jada están locos, chica, ¿de qué estás hablando? / Será mejor que mantengas el nombre de su esposa fuera de tu boca”. En la canción, Smith responde a las opiniones y rumores que han circulado sobre él luego del incidente.

El disco, que consta de 14 temas, tiene como sencillo principal “You Can Make It”, donde Will Smith fusiona su estilo característico de rap y hip hop, marcando su regreso a la música tras una larga pausa.