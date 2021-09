Yamid Amat va por el tercer canal privado de televisión del país

Si hay algo que audiencias y periodistas le reconocen a Yamid Amat, además del olfato informativo, es su audacia para modificar formatos y crear estilos que lo mantengan vigente. Esa capacidad para reinventarse le ha permitido moverse con éxito en prensa escrita, radio y televisión durante 45 de sus 65 años.

Y aunque muchas personas a esa edad ya están pensando en el retiro, él acaba de asumir la empresa más ambiciosa de su vida: apostar en la puja por el tercer canal de televisión privada de Colombia, que según el Gobierno sería adjudicado el año entrante.

Para lograrlo, Amat acaba de pactar una alianza con el Grupo Prisa (dueño de Caracol Radio) y los diarios regionales El Colombiano, El País, Vanguardia Liberal y La República. Germán Efromovich, el empresario brasileño que compró Avianca cuando estaba quebrada, manifestó de inmediato su intención de unirse al grupo. La competencia será contra verdaderos pesos pesados de la televisión en el continente.

Hace varios años que la idea de tener canal ronda por la cabeza del periodista y, de hecho, buscó aliados en otras partes, incluso en Estados Unidos, para terminar pactando con Prisa y los periódicos regionales del país.

El miércoles pasado, en medio del agite informativo que se vivía en las instalaciones del Noticiero CM&, reunió a su equipo de periodistas y les soltó la noticia con visible entusiasmo. Acababa de almorzar con Jaime Polanco (director de estrategia de Prisa), Luis Miguel de Bedout (de El Colombiano) y otros directivos de las empresas. El Espectador habló con Amat sobre el tema y lo encontró tan emocionado como cuando transmite una primicia informativa de esas que lo han hecho famoso.

¿Qué significa para usted esta nueva alianza?

Una tabla de salvación, porque la libertad de que disponen los canales privados, que no la tiene la televisión pública, ha vuelto a nuestro canal, un canal con camisa de fuerza.

¿Y cuál es esa camisa de fuerza?

No puedes programar lo que quieres, no puedes cambiar la programación ni ajustarla a tu competencia. Estás sometido a unas normas de las cuales no te puedes salir por razones contractuales. Es imposible cualquier tipo de competencia. No, de pretensión de competencia contra canales privados. Es pelea de tigre y burro amarrado y nosotros sí que estamos amarrados.

Con semejante crisis de sintonía, el que no busque salidas se ahoga…

Claro. La manera como la televisión privada averió a la pública impone a los operadores de la pública a los que hemos sobrevivido buscar la manera de que nuestro producto, que consideramos bueno, tenga mayor puerta de divulgación. El interés de asociarnos con Prisa y los diarios de provincia responde a esa necesidad.

Buena noticia para ustedes, mala para el Canal Uno

Hay que esperar a que la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) decida si adjudica y a quién le adjudica. No nos podemos anticipar a eso. Mientras tanto, pues a tener confianza y esperar.

Entonces, hay un plan B…

Hay que esperar un plan B. Cuando digan qué va a pasar miramos a ver qué hacemos.

Bueno, pero con esa alianza usted deja de ser burro amarrado y ya puede competir con los otros tigres…

Sí. Prisa es una sociedad con suficiente músculo y suficiente capacidad para hacer un gran canal privado de televisión.

Ya tienen gente con experiencia en prensa, radio y televisión, ¿qué le falta a su sociedad?

Hay un empresario nacional que ha expresado interés por estar en ella.

¿Cuál?

(Risas) No lo sé, pero le cuento otra cosa. Germán Efromovich será otro de los socios del canal.

¡Uy! ¿Está confirmado?

Es otro de los empresarios que expresó interés en hacer parte de la sociedad y los actuales socios tenemos interés en escucharlo. Es que el desafío es grande. Se trata de hacer un señor canal, si es que lo adjudican. Cuantos más socios con experiencia, capital y capacidad haya, mucho mejor para un proyecto tan serio y ambicioso.

¿Cuántos aspirantes cree que se prestarán en definitiva por el tercer canal?

Cinco o seis. De Prisa ya se había hablado. Y también de Telemundo, Venevisión, Globovisión y el empresario mexicano Ángel González. A lo mejor también Televisa y Univisión.

¿Cómo se imagina usted ese nuevo canal?

No hay que ensillar antes de…

¿Se lo imagina igual al que montó hace 10 años?

No, yo viví el nacimiento de Caracol Televisión y fui su primer director de noticias, pero Caracol hace 10 años no era la sombra de lo que es. Hoy es un señor canal de televisión. Cuando comenzamos hubo muchas dificultades técnicas, de enlace, no había un sistema de transmisión de la señal. El gran reto fue vender antenas para que la gente recibiera la señal. Fue azaroso, difícil… y vea lo que tienen hoy. Me llena de orgullo ver que la pequeña carreterita que ayudé a construir se convirtió en una gigantesca autopista.

¿Y cómo le competiría al que ayudó a crear con el que pretende montar ahora?

En esta alianza hay mucha gente que sabe de eso. Efromovich es socio del O Globo de Brasil y tiene un canal en Sao Paulo. No digo que él esté haciendo la programación. Primero hay que ganar y luego sí programar una parrilla que compita. Yo no sé sino de noticias. Sería eventual asesor o director de noticias. Eso no se sabe.

¿Diez años después qué será lo más duro para quien gane el canal?

Enfrentar la competencia tan dura. Sea quien sea el ganador, va a sufrir por eso.

¿Y sí alcanzará la torta publicitaria para todos?

Hay una discusión entre los canales privados y la compañía de medición del rating por asunto de tarifas tras el crecimiento del número de colombianos que ven televisión cerrada. Los privados suspendieron sus contratos con Ibope y muchas agencias de publicidad cancelaron sus pautas porque no aceptaron la fórmula de pautar con la tarifa

anterior a esa nueva realidad. En consecuencia, esas pautas se desplazaron a Noticias UNO, CM&, Sweet, El Espectador, El Tiempo, la prensa y la televisión regional… y los canales privados ahí siguen con un importante balance comercial.

¿Desde cuándo quiere tener canal?

Cuando estaba en Radionet y hacía radio con solo noticias quería hacer televisión con solo noticias, pero desgraciadamente se me anticiparon.

¿Y por qué le ganaron?

Por haberme puesto de acelerado a echar el cuento, pero lo están haciendo muy bien.

¿Ya no quiere programar 24 horas de noticias?

No. Para competirle a Caracol y RCN, semejantes monstruos que están haciendo una televisión excesivamente buena, hacer un canal de noticias sería una curiosa forma de reinventar el harakiri.

¿No es curioso que con 45 años en el periodismo usted siga pensando en nuevos proyectos? Otros ya se habrían ido…

¿Y usted por qué me quiere sacar?

No lo quiero sacar, pero le pregunto si no lo ha pensado.

Hay una cosa en la vida a la que yo jamás renunciaré y es a ser reportero. Ese es mi mayor orgullo. No hablo de ser periodista, ni socio de una alianza, ni cronista. Yo soy reportero.