Alejandro Sanz estuvo este domingo en el Festival de San Sebastián como compositor e intérprete de la canción El verano que vivimos de la película homónima, una experiencia nueva que ha disfrutado muchísimo y que estaría dispuesto a llevar más lejos, tal vez, hasta hacer películas si recibe una “buena propuesta”.

“¿Por qué no?”, dice entre risas el cantante y autor, que ha vendido más de 25 millones de discos en el mundo y ha ganado 23 Grammy Latinos y cuatro Grammy estadounidenses.

El artista quiere probar diferentes facetas en su vida y el cine es una puerta que está abierta para cuando se presente la oportunidad de que un director lo llame. La apuesta podría darse en el cine español.

"Creo que el nivel de directores y de actores y del cine que se hace en España es muy bueno, realmente, trabajar con cualquiera de ellos que tenga una buena idea sería para mí un placer”, comenta.

Y mientras ese momento llega, Sanz se acaba de bautizar en la banda sonora de la película de Carlos Sedes, El verano que vivimos, presentada este domingo en una proyección especial en San Sebastián, como autor e intérprete de una canción hecha por encargo y que llegó a su puerta “a través de un amigo”. (Le puede interesar: “El verano que vivimos”, la nueva canción de Alejandro Sanz).

"Invité a los productores a mi casa y me contaron lo que querían que hiciera. Me llamó mucho la atención porque, efectivamente, era algo que no había hecho hasta ahora y yo también me preguntaba por qué no. A lo mejor reservaba esta primera vez para este momento: la verdad es que lo he disfrutado muchísimo”, asegura Sanz.

Para el artista, la experiencia fue diferente y valió la pena. “Creo que ese maridaje entre la música y el cine les condena a entenderse siempre. Es una mezcla maravillosa, no se entendería el cine sin la música”, comenta. (Lea: Alejandro Sanz anuncia la creación de “El mundo fuera, la película”)

Reconoce que hay cosas comunes a la hora de escribir por encargo, y es “que siempre necesitas musas en las que inspirarte o una historia que quieras contar; en este caso, te dan la historia, lo cual te evita el cincuenta por ciento del trabajo”, se ríe, pero igual, añade: “Te tienes que adaptar un poco e intentar cantar y contar con música, en este caso, el espíritu de la película”.

Ya que no conocía a los actores (Javier Rey, Blanca Suárez, Pablo Molinero, Guiomar Puerta, María Pedraza o Mercedes Sampietro), aparte de sus trabajos. Andalucía, los viñedos, y “ese paso del tiempo de unas décadas a otras” le sirvieron de inspiración.

Pero también, agrega, “ese espíritu de lucha inexorable contra el tiempo que es el amor, la forma en la que el ser humano lucha contra el paso del tiempo”. Y en el suyo, en los años pasados desde Los Chulos son Pa’Cuidarlos (firmado como Alejandro Magno en 1989), “de repente, apareció algo que no sabía que podía hacer” y en el que descubrió “un mundo increíble”.

“Hoy todos estamos mirando al mundo audiovisual porque tenemos tantas restricciones para hacer nuestro trabajo en vivo que es realmente interesante buscar y explorar en ese mundo. Y es muy gratificante, porque es la parte del trabajo que se hace en casa, en silencio, la que siempre ha sido más atractiva para mí”, dijo.