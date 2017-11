Beyoncé y Donald Glover se unen al filme "El Rey León" en acción real

Redacción cine

Disney anunció el reparto completo de la nueva versión de la película "El Rey León" en acción real, una apuesta que resultó muy bien con "La Bella y la Bestia" y "El Libro de la Selva".

Dirigida por Jon Favreau (el mismo de "El Libro de la Selva"), la historia sobre los leones que dominan la sabana africana llegará a las pantallas de cine el julio de 2019 su elenco incluye artistas del cine, la televisión, el teatro y la música.

Donald Glover (reciente ganador del Emmy por "Atlanta") será el futuro rey Simba, mientras que Beyoncé Knowles-Carter interpretará a la amiga de Simba: Nala. Por su parte, James Earl Jones será Mufasa, el padre de Simba, quien retoma su emblemático papel del clásico animado de Disney de 1994.

El actor Chiwetel Ejiofor fue convocado para dar vida al tío de Simba, Scar; y Alfre Woodard interpretará a Sarabi, la madre de Simba.



Disney



JD McCrary se pondrá en los zapatos del pequeño Simba, un cachorro seguro de sí mismo que no puede esperar a ser rey, y Shahadi Wright Joseph dará vida a la resuelta cachorrita Nala.

John Kani fue seleccionado para dar vida al sabio babuino Rafiki, y John Oliver fue convocado para dar vida a Zazú, el leal confidente de Mufasa.

Cuando Simba es exiliado de su hogar se encontrará con un jabalí Pumba (Seth Rogen) y el suricato Timón (Billy Eichner).

Desde hace unos años Disney apuesta por hacer versiones de acción real de sus animaciones clásicas, pero orientadas a audiencias más contemporáneas, como lo hizo con "Maléfica", "Cenicienta" y "El Libro de la Selva".

Al igual que "La Bella y la Bestia", protagonizada por Emma Watson y que se estrenará el próximo año, "El rey león" incluirá algunas canciones de la película animada, indicó Disney.

Estrenada en junio de 1998, "El rey león" fue galardonada con dos premios Óscar (a la mejor banda sonora -obra de Hans Zimmer- y a la mejor canción original -por 'Can you feel the love tonight', de Elton John-). El total de taquilla en todo el mundo, desde su primera presentación, alcanza los US$ 987,4 millones; la versión en 3D, lanzada en 2011, ocupó el primer puesto en ventas durante las dos primeras semanas; la banda de sonido, que fue distinguida con el premio Grammy, vendió más de 14 millones de unidades.