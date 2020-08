Bogotá International Film Festival anuncia su ‘viral edition 2020’

View this post on Instagram

¡El Premio de la Juventud ya abrió su convocatoria!🎥🎬 Si te consideras un joven cinéfilo, ingresa a www.biff.co para conocer las bases de participación. Tendrás la oportunidad de ver una selección de películas de nuestra programación oficial y después de una deliberación, otorgar entre ellas el Premio de la Juventud. . . #BIFF #MeGustaDescubrir #BIFFViralEdition #PremioDeLaJuventud #Cine #Bogotá