Brad Pitt y Leonardo DiCaprio rechazaron protagonizar 'Brokeback Mountain'

BANG Showbiz

Aunque finalmente fue Ang Lee quien se puso a los mandos del proyecto y el que, muy merecidamente, vio su valentía y esfuerzo recompensados con el Óscar a mejor director en la ceremonia de 2006, en un principio la conmovedora y rompedora cinta 'Brokeback Mountain' debería haber sido dirigida por Gus Van Sant, un cineasta que acabó tirando la toalla después de que numerosos pesos pesados de Hollywood rechazaran la oportunidad de participar en la histórica producción. (Le puede interesar: Brad Pitt y Leonardo DiCaprio: primera foto del filme de Quentin Tarantino)



"Nadie quería hacerlo, estaba trabajando en ello y siempre sentí la necesidad de contar con un reparto muy fuerte, de gente famosa y solvente. Pero parecía imposible llevarlo a cabo. Pregunté a las estrellas más rutilantes del momento: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon, Ryan Phillippe. Todos me dijeron que no", reveló en una entrevista a IndieWire. (Le puede interesar: Angelina Jolie debe permitir que sus hijos pasen más tiempo con Brad Pitt)



Puede que los tres protagonistas de la película mejor valorada de su año -pese a que 'Crash' le acabó arrebatando la estatuilla dorada en la categoría de mejor película-, el fallecido Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, y Michelle Williams, tuvieran que conformarse también con las grandes nominaciones que no terminaron de cristalizar, pero no cabe duda alguna de que su excelente trabajo en la película acabó consagrándoles como tres de los mejores y más cotizados artistas de su generación.



Eso explica que ahora Van Sant se arrepienta de alguna forma de no haber ampliado un poco más la búsqueda de su elenco, y de haberse rendido tan pronto ante la negativa de sus cuatro grandes candidatos. Sin embargo, el realizador tampoco está convencido de que sus problemas de casting fueran el único factor que le llevó, en último término, a abandonar la producción. (Le puede interesar: Brad Pitt se une a la cinta de Tarantino sobre Charles Manson)



"El caso es que no estaba preparado para hacerlo, no estoy seguro de por qué exactamente. Es posible que esos contratiempos me pasaran factura, pero también había algo que me llevaba a pensar que no estaba haciendo lo correcto. Había algo raro en mí", confesó.