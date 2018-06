Angelina Jolie debe permitir que sus hijos pasen más tiempo con Brad Pitt

BANG Showbiz

El juzgado encargado de lidiar con el proceso de divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie ordenó a la actriz que permita al artista pasar más tiempo con sus hijos, ya que de no hacerlo se arriesgaría a perder la custodia principal que le fue otorgada por el juez y que, por ejemplo, se ha visto materializada estos días con el traslado de la actriz y sus seis hijos a Londres, donde permanecerán buena parte del verano, pues Jolie está rodando "Maléfica 2". (Galería: Angelina Jolie y sus hijos en Toronto).

Según el portal de noticias The Blast, el tribunal emitió un dictamen en el que alerta sobre "el daño emocional" que, para los pequeños -Maddox (16), Pax (15), Zahara (13) Shiloh (11) y los mellizos Knox y Vivienne (9)-, podría desprenderse de la falta de una "relación estable" con Brad Pitt, hasta el punto de calificar de "crucial" la necesidad de que los seis "tengan una relación sana y fuerte con sus dos progenitores, tanto con su padre como con su madre".

Por si eso no fuera suficiente, la misma corte recomendó a Angelina Jolie a que organice un encuentro entre sus hijos y los psicólogos designados para evaluar su estado anímico con el fin de constatar "que todos ellos están seguros con su padre", una medida con la que se pretendería evitar que los niños puedan verse condicionados de forma externa en lo que a su vínculo con el actor se refiere. (Archivo Angelina Jolie pensó que rodar "By the sea" junto a Brad Pitt sería como una terapia de pareja).

En los mismos documentos legales se determina el calendario de visitas de las que disfrutará Brad Pitt a lo largo de todo el verano. Desde el pasado 8 de junio y hasta el día 17, el actor podrá pasar cuatro horas diarias con sus hijos en la ciudad donde estos se encuentran actualmente, Londres, mientras que durante el período que transcurrirá entre el día 27 y el primero de julio, el número de horas se elevará hasta las diez. (Archivo Brad Pitt sobre Angelina Jolie: "Si quieres a alguien, tienes que dejarla ir").

No obstante, el arreglo no se aplicará al mayor de sus hijos, Maddox (16), quien tendrá plena autonomía a la hora de decidir si quiere ver a Pitt o no.

En septiembre de 2016 Angelina Jolie solicitó el divorcio a Brad Pitt, dos años después de haberse casado en su residencia de Chateau Miraval, en el sureste de Francia, y en una ceremonia íntima que oficializó casi diez años de relación. (Galería El amor Angelina Jolie y Brad Pitt en 40 imágenes).

La artista se quejó de un presunto consumo abusivo de alcohol y marihuana por parte de Pitt, que también tendría ataques de ira, lo que le ha hecho temer por la seguridad de sus hijos (tres biológicos y tres adoptados) -Maddox (Camboya), Pax (Vietnam) y Zahara (Etiopía)- y tres biológicos -Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne-.