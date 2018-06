Brad Pitt y Leonardo DiCaprio: primera foto del filme de Quentin Tarantino

Redacción cine

DiCaprio compartió en sus redes sociales la primera imagen de la película "Once Upon a Time in Hollywood".

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en "Once Upon a Time in Hollywood".

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en "Once Upon a Time in Hollywood". Cortesía Sony Pictures

Leonardo DiCaprio usa sus redes sociales para dar a conocer las causas sociales y ambientales que apoya. Sin embargo, el artista cambió sus propias reglas de juego y publicó en Instagram la primera imagen de "Once Upon a Time in Hollywood", película que protagoniza junto a Brad Pitt. (Entrevista: Quentin Tarantino: “Vamos a traer el dúo de estrellas más emocionante”).

Dirigida por Quentin Tarantino, el filme gira en torno a los asesinatos cometidos por la "Familia Manson", una secta dirigida por Charles Manson que escandalizó en la década de 1960 a Estados Unidos, en especial con el homicidio de la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski y quien estaba embarazada. (Contexto: ¿Cuál fue el destino de los miembros de La Familia Manson?)

En la pasada conferencia CinemaCon en Las Vegas, el cineasta dijo que Leonardo DiCaprio y Brad Pitt forman un dúo que podría ser tan mítico como el de Paul Newman y Robert Redford.

En abril pasado, Leonardo DiCaprio dijo estar entusiasmado por trabajar con Brad Pitt y sostuvo que el guión de Tarantino es "uno de los más fantásticos" que ha leído.

"Once Upon a Time in Hollywood", que se estrenará en 2019, además de narrar los hechos que tuvieron lugar en Los Ángeles, meca del cine estadounidense, también contará la muerte del viejo sistema de estudios cinematográficos. (Le puede interesar: Quentin Tarantino reconoce que cometió errores con Uma Thurman)

Por su parte, Tarantino adelantó que su noveno y muy esperado largometraje tendría el mismo tono violento y de desparpajo de su filme de culto "Pulp Fiction" (1994). (Entrevista: “Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, lo haría muy diferente”: Quentin Tarantino).

El cineasta reveló también recontentamente que eligió a Scoot McNairy para unirse al elenco. McNairy interpretará el papel de un vaquero llamado "Business Bob Gilbert", un personaje de un programa de televisión occidental de época, que es un elemento de un aire similar a "Pulp Fiction" del verano en Los Ángeles en 1969.