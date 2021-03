“El agente topo”, la cuota latina en los Premios Óscar 2021

México, Guatemala y Chile se quedaron por fuera de la carrera al Óscar a la mejor película internacional. Por su parte, los sonidistas mexicanos Jaime Baksht y Carlos Cortés compiten por su trabajo en “El sonido del metal”.

“El agente topo”, la cinta de la directora chilena Maite Alberdi, fue nominada al Óscar 2021 a mejor documental, que se entregará el 25 de abril en Hollywood.

La película, que se medirá con “Collective”, “Crip Camp”, “My Octopus Teacher” y “Time”, muestra cómo transcurren los días en una residencia de ancianos a través de un espía, Sergio, de 83 años, que se infiltra en ella para indagar si una de sus residentes es maltratada.

Durante su misión, Sergio comienza a revelar la vida cotidiana del lugar, con una mirada amable y empática que permite reflexionar sobre la vejez, la soledad y cómo son tratados hoy los adultos mayores.

“La pandemia visibilizó el tema para los que estamos afuera de las residencias, pero no para los adultos mayores que están adentro”, afirmó en una entrevista reciente con AFP Alberdi, que rodó durante semanas en el interior del hogar San Francisco de la comuna de El Monte, en las afueras de Santiago.

El filme chileno empezó su ascenso internacional en el Festival de Sundance, donde se estrenó en 2020, y fue nominado a mejor película latinoamericana en los premios Goya del cine español. El gran público puede verla en Netflix.

“El agente topo” estaba también en la lista de preseleccionados a mejor película internacional, pero no avanzó en esa categoría.

México, Guatemala y Chile, por fuera de la carrera a Óscar internacional

La cinta mexicana “Ya no estoy aquí”, la guatemalteca “La llorona” y la chilena “El agente topo” no pasaron el corte y se quedaron fuera de la carrera al Óscar a la mejor película internacional, anunció la Academia de Hollywood.

Las nominadas en esta categoría de la gran gala del cine son “Another Round” (Dinamarca), “Better Days” (Hong Kong), “Collective” (Rumanía), “The Man Who Sold His Skin” (Túnez) y “Quo Vadis, Aida?” (Bosnia-Herzegovina).

El chasco para las tres películas latinas que habían sido seleccionadas entre las 15 semifinalistas a la mejor película internacional fue compensado, en parte, por la nominación al Óscar a mejor documental de “El agente topo”.

La mexicana “Ya no estoy aquí”, que se estrenó en Netflix con el protagonismo de Juan Daniel García Treviño, ha sido una de las grandes sensaciones del cine internacional durante la pandemia.

La película de Frías relata la historia de un joven llamado Ulises que forma parte de la banda Los Terkos, quienes están inmersos en la subcultura de la música Kolombia en la ciudad norteña de Monterrey (México).

“Ya no estoy aquí” se llevó diez reconocimientos en los premios Ariel del cine mexicano, incluido el de mejor película.

Por último, “La llorona”, una asombrosa mirada de terror mágico al genocidio maya en Guatemala protagonizada por María Mercedes Coroy, fue candidata en los Globos de Oro a la mejor película en lengua extranjera, un premio que se acabó llevando la estadounidense “Minari” (con diálogos en inglés y coreano).

Esta fue la primera nominación en los Globos de Oro para Guatemala en la historia de esos premios.

“La llorona” ganó además el premio de las Jornadas de los Autores (GdA), una sección autónoma de la Mostra de Venecia.

Por su parte, los sonidistas mexicanos Jaime Baksht y Carlos Cortés compiten por su trabajo en “El sonido del metal”, que obtuvo seis nominaciones.

Los Óscar 2021 fueron retrasados dos meses para intentar evitar en parte el impacto del coronavirus y se celebrarán el 25 de abril (el 28 de febrero era la fecha original).

La Academia de Hollywood anunció que la gala, cuyo formato todavía es un misterio por las restricciones del coronavirus, se celebrará desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, el hogar habitual de los Óscar; y desde Union Station, la estación central de la ciudad californiana y una novedad en esta ocasión.