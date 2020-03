En marcha un nuevo spin-off de "Spider-Man"

CulturaOcio - Europa Press

Parece que Sony se está tomando muy en serio el hecho de expandir el Universo Arácnido de Spider-Man. El estudio tiene pendiente de estreno la esperada Morbius con Jared Leto y la secuela de Venom con Tom Hardy, y mientras prepara la secuela de Spider-Man: Lejos de Casa comenzó a desarrollar otro proyecto, aún sin título oficial.

Según informa The Wrap, Sony fichó al co-guionista de The Amazing Spider-Man 2, Roberto Orci, quien también trabajó en la nueva trilogía de Star Trek. Por el momento, no se sabe qué personaje podría protagonizar la película, pero los rumores apuntan a que podría tratarse de Kraven el Cazador, o bien una película de villanos reunidos al estilo Los 6 Siniestros.

The Wrap también adelanta que esta cinta podría formar parte del Universo Arácnido sin verse involucrada en el Universo Marvel, del mismo modo que funcionan los spin-off de Venom y Morbius. Por otro lado, el hecho de fichar a uno de los guionistas de The Amazing Spider-Man también hizo saltar las alarmas de los fans, que comenzaron a especular si esto significa que la cinta explorará los Multiversos, como ya hizo la película de animación Into the Spiderverse.

En los últimos años Spider-Man está viviendo una nueva época dorada, gracias en gran parte a la carismática actuación de Tom Holland, y la conexión de las nuevas películas con el Universo Marvel. Tras el acuerdo entre Disney y Sony, esta conexión pareció peligrar durante un tiempo, ya que Sony reclamaba los derechos del personaje. Pero ahora que existen dos universos "paralelos" en Marvel, las posibilidades son casi infinitas. Y los personajes a explorar en próximas películas arácnidas son tan interesantes como variados.