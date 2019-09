Estos son los 12 personajes más poderosos del Universo Marvel

En los 10 años y 23 películas que ahora conforman el Universo Marvel se desplegó una amalgama casi infinita de personajes, algunos más poderosos que otros. Contarlos a todos es una tarea casi imposible hasta para el fan más entusiasta. Pero hay una eterna pregunta que sí puede tener contestación. ¿Quién es el personaje más poderoso del UCM? (Le puede interesar: Sony cierra la puerta al regreso de Spider-Man a Marvel... por ahora)

En el UCM hay cabida para personajes de todo tipo. Buenos, malos, simples mortales, titanes casi inmortales, humanos supermejorados, demonios interdimensionales... Los Vengadores se acaban de enfrentar en Endgame a su rival más poderoso hasta la fecha, el titán loco Thanos. Pero, ¿es realmente el ser más poderoso de Marvel?

Aunque Hulk, Capitán América, Thor y compañía pueden parecer muy poderosos, son en realidad los villanos quienes más habilidades tienen. A continuación, una lista de los 12 personajes más poderosos del Universo Marvel... hasta ahora. Porque tras la compra de Fox, la sombra de Galactus siempre estará al acecho. (Le puede interesar: ¿Volverá Robert Downey Jr. a Marvel para la serie de "Ironheart" de Disney+?)

12. SPIDER-MAN

Dejando a un lado armaduras supertecnológicas, guanteletes y otros artilugios, si se tiene en cuenta la fuerza de cada personaje por sí mismo, nuestro amigo y vecino se presenta como uno de los héroes más fuertes de Marvel. A su agilidad y resistencia mejoradas se le añade un sentido arácnido que le avisa de los peligros y la fuerza proporcional de una araña. Y no hay que olvidar que Peter Parker también es una de las mentes más brillantes del universo marvelita.

11. CAPITÁN AMÉRICA

Siguiendo el mismo criterio de selección, el siguiente en nuestra lista es Capitán América. El suero del supersoldado dotó a Steve Rogers de agilidad y fuerza sobrehumanas, así como de una resistencia casi inagotable. A eso se le suma que es un experto luchador y un líder nato, capaz incluso de contener a Thanos con sus manos desnudas.

10. VISION

Visión es la encarnación física de la inteligencia artificial JARVIS creada por Tony Stark, combinada con la Gema de la Mente, de la cual extrae su poder. Con un cuerpo de androide casi indestructible, Visión es capaz de volar, cambiar su apariencia y disparar potentes rayos desde su frente, donde se encuentra la Gema del Infinito.

9. EL ANCIANO

El Anciano representa la sabiduría ancestral en el Universo Marvel, ya que es el personaje encargado de adoctrinar a Doctor Strange en las artes místicas y el mundo de la magia. Su mayor habilidad son las proyecciones astrales, pero también ha demostrado ser una experta luchadora que esconde más de un as en la manga.

8. THOR

Thor ha demostrado en varias ocasiones que, cuando se trata de fuerza, es alguien con quien es mejor no meterse. Aunque gran parte de su poder inicial residía en el Mjolnir, el Dios del Trueno también ha demostrado que puede enfrentar a adversarios como Hulk, Hela o el mismísimo Thanos tan sólo con las habilidades que le caracterizan como Asgardiano.

7. HULK

En los cómics Marvel, hay pocos personajes que no le teman a Hulk cuando se descontrola y se vuelve una imparable máquina de demolición. EN el UCM, el carácter del personaje se ha ido suavizando con cada nueva película, pero, aun así, sigue siendo más poderoso que la mayoría de sus compañeros Vengadores.

6. DOCTOR STRANGE

A Stephen Strange no se le llama el Hechicero Supremo en vano. Aunque no ha tenido tanto tiempo para desarrollar sus habilidades místicas como El Anciano, Strange ha demostrado que aprende rápido, y que no tiene miedo a utilizar todos los recursos a su alcance en pos de un bien mayor. Incluso si eso significa dejar que Thanos destruya a la mitad de la vida del universo.

5. BRUJA ESCARLATA

Wanda Maximoff es otro de los personajes que en los cómics Marvel siempre está en el punto de mira del resto de superhéroes por su incontrolable poder. Desde el control mental a la telekinesis, pasando por la distorsión de la propia realidad, Bruja Escarlata puede hacer literalmente lo que quiera. Pese a todo, hasta ahora en el UCM ha sido sobre todo un personaje secundario, si exceptuamos aquella furibunda acometida contra Thanos en la batalla final de Endgame, donde demostró que es, sin duda, el miembro más poderoso de los Vengadores. Será ahora, con su propia serie de televisión, WandaVisión, donde podrá demostrar todo su pontencial.

4. HELA

Desde el momento que Hela destrozó el Mjolnir con sus propias manos, dejó claro que no iba a ser un rival al uso. De hecho, ni siquiera Thor, Hulk, Loki y Valkyria consiguieron detenerla, y tuvo que ser el demonio Sutur quien acabó con ella, provocando el Ragnarok y destruyendo Asgard en el proceso.

3. EGO

El padre de Star-Lord interpretado por Kurt Russell es un ser malicioso que busca expandir su influencia por todo el Universo. Es uno de los Celestiales, los seres que originaron todo el cosmos marvelita, y aunque en apariencia se hace pasar por un humano normal, en realidad es un planeta viviente que solo puede ser destruido con una bomba en su núcleo.

2. THANOS

El Titán Loco ha sido sin duda el rival más difícil al que se han enfrentado los Vengadores. Y aunque gran parte de su victoria se debe a su maquiavélico plan de reunir las Gemas del Infinito, También ha demostrado que es un digno adversario en el combate cuerpo a cuerpo, capaz de tumbar a todos los Vengadores uno por uno, incluido al mismísimo Hulk. Además, es un estratega brillante que siempre tiene un plan b e incluso un plan c, ya que como él mismo se encarga de repetir en varias ocasiones "es inevitable".

1.CAPITANA MARVEL

Por último, la superheroína que luce el nombre de la compañía en su nombre. Carol Danvers, más conocida como Capitana Marvel, es algo así como el Superman de La Casa de las Ideas. Puede volar, lanzar rayos de energía, posee una fuerza sobrehumana que hace palidecer a los más grandes como Thanos y Hulk. En definitiva es, literalmente, casi imparable. Por desgracia para los Vengadores, también se ha cargado sobre sus hombros la misión de proteger todo el universo, lo que hace que la mayoría de veces esté ausente en los conflictos de la Tierra... o que llegue cuando la jarana ya ha empezado, como ocurrió en Endgame.

